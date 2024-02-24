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中職／UniGirls發表會讓球迷直擊 27日起開放購票
統一獅UniGirls新球季發表會陣仗龐大，3月10日在台北大直典華宴會館舉辦的活動，將開放球迷購票報名參加，限額僅有224席座位，除了第一時間觀看發表會，還有與女孩簽名、合影的機會，2月27日開賣。
2024統一獅UniGirls新球季發表會，將邀請神秘嘉賓開場演唱，並發表UniGirls新球季全新制服、個人年度目標心願卡、2024統一獅年度主題曲、2024UniGirls新成員介紹，UniGirls分組簽名會及商務特區專屬UniGirls全員合影。
全體UniGirls女孩共分成四組進行簽名會活動，Ａ組：瑟七、艾璐、少少、賴賴，Ｂ組：妮妮、一七、Ｍanping、Mina，Ｃ組：Yuki、Joy、Maggie、Yovia，Ｄ組：斐棋、芮絲、詩詩、柔一，球迷選購門票時，可依據想要參加簽名會組別進行購票。
本次UniGirls新球季發表會票價區分成「商務特區」票價1280元，共84席、「豪經特區」票價980元，共84席、「經濟特區」票價680元，共56席。
全區座位均可依據購票組別進行參加簽名會，並且可全程首度見證發表會，而購買商務特區者，加碼每個人可以與全隊UniGirls女孩們一起合影。
UniGirls新球季發表會預計3月10日14：00於台北大直典華宴會館舉辦，2月27日12：00於全台統一超商ibon售票系統線上開賣，本次售票每人每次限購一張。
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