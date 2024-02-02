中職／已退追台鋼 前兄弟捕手福來喜新東家在墨西哥
過去兩季效力中信兄弟隊的捕手福來喜，今年球季將從墨西哥出發，墨西哥聯盟坎佩切海盜隊（Piratas de Campeche）今天公布他的加盟消息，對他的介紹還特別提到：「一艘從台灣來的船正在靠岸。」
福來喜過去兩年效力兄弟，為2022年捕手金手套得主，去年在831大限前遭到撤換，今年則在兄弟部署全投手洋將配置下並未考慮福來喜，儘管也曾被球迷注意到他一度關注台鋼雄鷹隊IG，但最終他並未回歸台灣，目前福來喜在中職球隊中也僅追蹤兄弟一隊，已經退追台鋼雄鷹。
據悉，曾有中職球隊向他開出教練合約，但福來喜在個人生涯規畫之下並未接受，選擇繼續選手生涯，今天也確定了他的新東家。
坎佩切海盜今天介紹福來喜的加盟，留言提到：「一艘從台灣來的船正在接近，答對了！Francisco Peña，多明尼加聯盟五座、中華職棒一座金手套得主，將成為我們的捕手。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言