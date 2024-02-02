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中職／已退追台鋼 前兄弟捕手福來喜新東家在墨西哥

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
捕手福來喜效力中信兄弟隊兩季，已在墨西哥聯盟找到新東家。本報資料照片
捕手福來喜效力中信兄弟隊兩季，已在墨西哥聯盟找到新東家。本報資料照片

過去兩季效力中信兄弟隊的捕手福來喜，今年球季將從墨西哥出發，墨西哥聯盟坎佩切海盜隊（Piratas de Campeche）今天公布他的加盟消息，對他的介紹還特別提到：「一艘從台灣來的船正在靠岸。」

福來喜過去兩年效力兄弟，為2022年捕手金手套得主，去年在831大限前遭到撤換，今年則在兄弟部署全投手洋將配置下並未考慮福來喜，儘管也曾被球迷注意到他一度關注台鋼雄鷹隊IG，但最終他並未回歸台灣，目前福來喜在中職球隊中也僅追蹤兄弟一隊，已經退追台鋼雄鷹。

據悉，曾有中職球隊向他開出教練合約，但福來喜在個人生涯規畫之下並未接受，選擇繼續選手生涯，今天也確定了他的新東家。

坎佩切海盜今天介紹福來喜的加盟，留言提到：「一艘從台灣來的船正在接近，答對了！Francisco Peña，多明尼加聯盟五座、中華職棒一座金手套得主，將成為我們的捕手。」

台鋼雄鷹 海盜 福來喜

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