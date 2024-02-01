快訊

韓江配確定！經兩輪投票 江啟臣獲54票當選立法院副院長

挪10億公款買飛機、超跑 金管會重罰台中銀、停職董座王貴鋒3個月

桃園鬧區警匪衝突！通緝犯拒捕撞警車頭全爛 多名員警受傷送醫

棒球／頂新送愛心到金潭少棒 邀請各界為偏鄉孩童打氣

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
頂新和德文教基金會提供味全保久乳給金潭國小小球員們早餐加菜。圖／頂新和德文教基金會提供
頂新和德文教基金會提供味全保久乳給金潭國小小球員們早餐加菜。圖／頂新和德文教基金會提供

農曆新年前夕，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫集結員工、各界善心人士捐款愛心，前進高雄市金潭國小，捐贈保久乳、雞蛋、肉鬆和罐頭等餐食物資，為少棒隊孩子們的生活照護盡一份心力。

基金會邀請社會大眾成為偏鄉孩童的追夢後盾，贊助偏鄉基層棒球隊營養餐食、交通協助、急難救助以及球具捐贈等費用，一起線上捐款支持「偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫」。

金潭國小為南台灣棒球強校，棒球隊1997正式成立，曾於2011年代表台灣參加威廉波特世界少棒錦標賽，現有35位小球員，其中20位是原鄉孩童，最遠來自屏東縣三地門鄉。

總教練徐宏根表示，隊上許多孩子來自單親、隔代教養等，受到社會局關切的失能家庭，還有孩子報到時只穿著拖鞋，連晚上在宿舍睡覺蓋的棉被，都是跟其他教練一起跟外界募來的。

小球員們平日均寄宿在金潭國小宿舍，教練除了球技訓練，還得身兼數職，從生活起居、功課輔導都一肩扛起，既是保母又是廚師，寒、暑假期間學校沒有供應營養午餐；徐宏根負責包辦小球員的三餐，太太和女兒也主動擔任志工，到學校廚房幫忙備菜，還會幫孩子進行課後輔導。

六年級林同學說，教練像是他另外一個爸爸，最喜歡吃他煮的滷肉飯。

金潭國小校長簡仲信表示，周末放假時，有些孩子沒有地方待，即使回家也可能沒飯吃，教練們總是留在學校照顧他們，希望棒球隊成為這些弱勢孩子的避風港，感謝頂新和德文教基金會提供餐食物資，讓小朋友們吃飽吃好。

頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫過去曾捐助交通車給金潭少棒隊，協助球隊外出比賽、移地訓練，基金會執行長蕭巧怡說，看見許多偏鄉棒球隊的努力與進步，讓基金會更有信心堅持做對的事。邀請民眾用愛力挺偏鄉基層棒球隊追逐夢想，持續贊助偏鄉棒球隊營養餐食、交通協助、急難救助以及球具捐贈等費用，一起線上捐款支持「偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫」https://pse.is/56g5ev。

金潭國小棒球隊總教練徐宏根化身大廚，為小球員們準備晚餐。圖／頂新和德文教基金會提供
金潭國小棒球隊總教練徐宏根化身大廚，為小球員們準備晚餐。圖／頂新和德文教基金會提供
小球員們收到味全保久乳非常開心。圖／頂新和德文教基金會提供
小球員們收到味全保久乳非常開心。圖／頂新和德文教基金會提供
頂新和德文教基金會年前送暖，至金潭國小捐贈保久乳、雞蛋、肉鬆等物資。圖／頂新和德文教基金會提供
頂新和德文教基金會年前送暖，至金潭國小捐贈保久乳、雞蛋、肉鬆等物資。圖／頂新和德文教基金會提供
金潭國小棒球隊進行跑山晨練。圖／頂新和德文教基金會提供
金潭國小棒球隊進行跑山晨練。圖／頂新和德文教基金會提供

威廉波特 棒球

延伸閱讀

超級派！姚元浩吼小孩 莎莎制止「不要這麼兇」

獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

棒球／體育公益版圖擴大 中信育樂接手臺中成棒隊

棒球／松井秀喜報答石川縣災民 捐款助故鄉重建

相關新聞

中職／私演金額高達2600萬？樂天女孩疑因有人分酬不均檢舉

樂天桃猿隊前領隊浦韋青與前經紀人陳元凱（史丹利）安排4名樂天女孩私接商演，涉嫌背信罪，有球員透露事件曝光原因是啦啦隊女孩間內鬥，有人不滿同工不同酬，因此向球團檢舉。 據報導，浦韋青和陳元凱私下安

中職／破紀錄！球員卡開賣首日熱銷 總量破20萬包

中華職棒年度球員卡零售包昨天在超商通路正式開賣，第一天就售出4萬5757包，刷新史上最佳紀錄，而目前加上預售，總銷售量已...

獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

台北大巨蛋去年11月2日取得使照試營運，明將正式營運，場租部分幾乎定案，棒球賽事每場收費約50萬，另外抽取10%門票收益...

棒球／頂新送愛心到金潭少棒 邀請各界為偏鄉孩童打氣

農曆新年前夕，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫集結員工、各界善心人士捐款愛心，前進高雄市金潭國小，捐贈保久乳、...

日職／火腿新秀孫易磊入境隨俗 養成泡澡習慣消除疲勞

日職火腿隊18歲台灣投手孫易磊今年開始旅日生涯，1月初赴日後面臨職業生涯第1個春訓，日媒今天報導，孫易磊現在已經入境隨俗...

日職／戶鄉翔征首日練投25球狀態絕佳 3月來台獻技

日本職棒讀賣巨人隊今天展開春訓，強投戶鄉翔征進牛棚練投25球，第一天就進入最佳狀態，這位開幕戰投手內定人選，台灣球迷有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。