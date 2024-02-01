棒球／頂新送愛心到金潭少棒 邀請各界為偏鄉孩童打氣
農曆新年前夕，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫集結員工、各界善心人士捐款愛心，前進高雄市金潭國小，捐贈保久乳、雞蛋、肉鬆和罐頭等餐食物資，為少棒隊孩子們的生活照護盡一份心力。
基金會邀請社會大眾成為偏鄉孩童的追夢後盾，贊助偏鄉基層棒球隊營養餐食、交通協助、急難救助以及球具捐贈等費用，一起線上捐款支持「偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫」。
金潭國小為南台灣棒球強校，棒球隊1997正式成立，曾於2011年代表台灣參加威廉波特世界少棒錦標賽，現有35位小球員，其中20位是原鄉孩童，最遠來自屏東縣三地門鄉。
總教練徐宏根表示，隊上許多孩子來自單親、隔代教養等，受到社會局關切的失能家庭，還有孩子報到時只穿著拖鞋，連晚上在宿舍睡覺蓋的棉被，都是跟其他教練一起跟外界募來的。
小球員們平日均寄宿在金潭國小宿舍，教練除了球技訓練，還得身兼數職，從生活起居、功課輔導都一肩扛起，既是保母又是廚師，寒、暑假期間學校沒有供應營養午餐；徐宏根負責包辦小球員的三餐，太太和女兒也主動擔任志工，到學校廚房幫忙備菜，還會幫孩子進行課後輔導。
六年級林同學說，教練像是他另外一個爸爸，最喜歡吃他煮的滷肉飯。
金潭國小校長簡仲信表示，周末放假時，有些孩子沒有地方待，即使回家也可能沒飯吃，教練們總是留在學校照顧他們，希望棒球隊成為這些弱勢孩子的避風港，感謝頂新和德文教基金會提供餐食物資，讓小朋友們吃飽吃好。
頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫過去曾捐助交通車給金潭少棒隊，協助球隊外出比賽、移地訓練，基金會執行長蕭巧怡說，看見許多偏鄉棒球隊的努力與進步，讓基金會更有信心堅持做對的事。邀請民眾用愛力挺偏鄉基層棒球隊追逐夢想，持續贊助偏鄉棒球隊營養餐食、交通協助、急難救助以及球具捐贈等費用，一起線上捐款支持「偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫」https://pse.is/56g5ev。
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