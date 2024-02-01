日職／孫易磊愛上泡澡 一天泡三次背後有原因

從台灣到日本挑戰職業棒球，將滿19歲的火腿隊台灣小將孫易磊養成新生活習慣，一天要泡三次澡，藉此消除疲勞，2月1日抵達沖繩展開春訓的他，持續以進入支配下、升上一軍為目標。

在U18世界盃大放光彩的孫易磊，去年10月與火腿隊簽下4年育成合約，其中也附帶升上一軍後的不同年薪條款，11月孫易磊就曾先到日本參加火腿隊秋訓，12月又返回台灣參加亞錦賽，到今年1月7日提早赴日參加年輕選手的自主訓練。

孫易磊在接受「日刊體育」訪問時表示，自主訓練期間能夠跟同世代的球員一起練習，是非常好的事情，大家同樣作為新人，也會一起努力。

過去在台灣因為氣候炎熱，加上老家也沒有浴缸，孫易磊都是以蓮蓬頭沖澡，到了日本因自主訓練講義中有闡述泡澡的好處，開始了他一天泡三次澡的習慣。

「到日本後才開始泡澡。」孫易磊透露，自己早上起床、訓練結束、吃完晚餐後會各泡一次澡，用意是恢復疲勞，所以時間不會很長，一次約5分鐘，這樣的習慣也可能帶到春訓。

孫易磊在亞錦賽投出刷新生涯新高的157公里球速，火腿第一指名新人細野晴希擁有158公里火球，也十分欣賞孫易磊的投球，「投球姿態很美，平衡感也很好，我很嫉妒。」