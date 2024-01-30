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中職／黃保羅改穿18號要對得起這號碼 新球季盼靜穩健康

中央社／ 嘉義30日電
富邦悍將棒球隊今天在稻江科技暨管理學院棒球場舉行春訓開訓典禮，球員黃保羅（圖）寫下自己的新年新目標。 記者季相儒／攝影
富邦悍將棒球隊今天在稻江科技暨管理學院棒球場舉行春訓開訓典禮，球員黃保羅（圖）寫下自己的新年新目標。 記者季相儒／攝影

中職富邦悍將隊投手黃保羅今年改穿背號18號，18號通常為王牌投手背號，黃保羅期許自己對得起這個號碼，他也寫下年度心願「靜、穩、健康」，盼今年球季可以更好。

19歲投手黃保羅是2022年富邦悍將隊首輪指名好手、備受球隊期待，去年4月完成中職生涯初登板，去年一軍出賽2場先發，總計投6局失掉10分責失分、吞下2敗，一軍震撼教育，也更明白自己的不足。

黃保羅表示，每年都有成長，第一年進到職棒是要學習怎麼當一個好投手，去年想辦法把所學發揮出來，今年球季目標就是一定要比之前更好。

黃保羅2022年高中應屆畢業就在首輪被悍將選進，頂著光環，表現也備受外界關注，黃保羅坦言前2年多多少少會有壓力影響，但現在感覺比較沒有壓力了。

黃保羅今天開訓典禮在心願卡上寫下「靜、穩、健康」，他表示，「靜」是希望情緒起伏不要太大、平穩穩定，最重要的是要健康出賽，新球季也從原本的背號0號改穿18號。

去年一軍震撼教育，除了控球和對比賽解讀能力要提升外，黃保羅表示，休賽季主要是身體的強化，加強既有球路，目前牛棚練投數量約30顆，雖然進度算比較慢，但教練團也還沒有明確說實戰時間，距離開季還有一段時間，會慢慢調整。

黃保羅 富邦悍將 中職

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