快訊

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

雙北千萬內能買哪裡？一表揭這區最受小資歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／葉竹軒年度目標「開口講話」 陳金鋒留白原因很霸氣

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義即時報導
富邦悍將棒球隊今天在稻江科技暨管理學院棒球場舉行春訓開訓典禮，總教練陳金鋒（圖）在開訓致詞時表示從12月中展開重量訓練，1月中來到稻江體能跟技術部門的加強，大家表現都還不錯。記者季相儒／攝影
富邦悍將棒球隊今天在稻江科技暨管理學院棒球場舉行春訓開訓典禮，總教練陳金鋒（圖）在開訓致詞時表示從12月中展開重量訓練，1月中來到稻江體能跟技術部門的加強，大家表現都還不錯。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，選手、教練照慣例逐一寫下年度目標，多數選手目標直指悍將等待已久的總冠軍，像是林哲瑄就寫下「北方王者」，也有少根筋的代表，陳仕朋配合龍年寫下「龍心大躍」，一亮出來馬上迎來各種吐槽太不敏銳。

葉竹軒年度目標「開口講話、學習表達」，高國輝則是寫下「心」。記者季相儒／攝影
葉竹軒年度目標「開口講話、學習表達」，高國輝則是寫下「心」。記者季相儒／攝影

悍將今年安排選手在御守造型的板子寫下年度目標，今年轉任教練的「黑豆」葉竹軒寫下「強迫開口、學習表達」，也有選手選擇明確的數字，張進德今年目標是「全力以赴101% .300 Avg 10 HR 70 RBI 突破」，王正棠則是「三成、百安、身體健康」。

李子強改名李東洺，寫下「3號先發」，為何不是寫1號？他的回應超老實，「因為前兩號是洋投」，他說隊上還有江少慶、陳仕朋、江國豪，年輕選手也還有黃保羅等人，雖寫3號，但還是很競爭，「給自己一個目標，希望穩定為球隊貢獻。」

陳真不只許自己的願望，還照顧到麻吉劉致榮，目標寫著：「全力以赴、主力球員（CJ上MLB）」，「CJ」指的正是目前效力紅襪隊小聯盟的劉致榮。

至於總教練陳金鋒寫了什麼？他只留下自己的簽名就沒了，鋒總的解釋很霸氣，他說寫東西字是給自己鼓勵，但棒球是靠成績講話，他也希望用成績來說話，這就是他的目標。

林哲瑄寫下年度目標「北方王者」。記者季相儒／攝影
林哲瑄寫下年度目標「北方王者」。記者季相儒／攝影

陳仕朋寫下年度目標「龍心大躍」。記者季相儒／攝影
陳仕朋寫下年度目標「龍心大躍」。記者季相儒／攝影

陳仕朋 劉致榮 黃保羅

延伸閱讀

中職／王念好瞄準3獎項 短暫二壘實驗坦言有難度

中職／悍將「攻蛋」有計畫 除了場租外還有一關要過

中職／悍將年度口號「夠悍」 范國宸續任隊長配備3個副隊長

中職／李子強→李東洺 洪一中的2號、郭俊麟的18號都有人穿了

相關新聞

中職／悍將年度口號「夠悍」 范國宸續任隊長配備3個副隊長

富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉辦開訓典禮，

中職／打探張育成「時價」？悍將領隊：還沒聊到這個

張育成等一份合約，會落腳新北或延續旅外生涯，外界等著他的答案，富邦悍將隊在鎖定狀元籤後就曾與他碰面，領隊林華韋表示，雙方...

中職／葉竹軒年度目標「開口講話」 陳金鋒留白原因很霸氣

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，選手、教練照慣例逐一寫下年度目標，多數選手目標直指悍將等待已久的總冠軍，像是林哲瑄就寫下「北...

中職／王念好瞄準3獎項 短暫二壘實驗坦言有難度

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，第一指名的王念好壓軸登場宣示年度目標，一開口就超霸氣，目標直指新人王、全壘打王、金手套，當然...

中職／李宗賢悍將加薪王 「十年三壘」對中線仍期待有突破

富邦悍將隊去年又度過一個墊底賽季，但仍在低迷之中打出亮點，李宗賢就是其中之一，領隊林華韋透露，李宗賢應該是加薪最多的選手...

中職／悍將「攻蛋」有計畫 除了場租外還有一關要過

中職新球季各隊搶進台北大巨蛋，富邦悍將隊也躍躍欲試，昨天前往場勘，總經理陳昭如也讚是不錯的場地，悍將本季是否有機會前進大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。