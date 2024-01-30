中職／葉竹軒年度目標「開口講話」 陳金鋒留白原因很霸氣

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，選手、教練照慣例逐一寫下年度目標，多數選手目標直指悍將等待已久的總冠軍，像是林哲瑄就寫下「北方王者」，也有少根筋的代表，陳仕朋配合龍年寫下「龍心大躍」，一亮出來馬上迎來各種吐槽太不敏銳。

葉竹軒年度目標「開口講話、學習表達」，高國輝則是寫下「心」。記者季相儒／攝影

悍將今年安排選手在御守造型的板子寫下年度目標，今年轉任教練的「黑豆」葉竹軒寫下「強迫開口、學習表達」，也有選手選擇明確的數字，張進德今年目標是「全力以赴101% .300 Avg 10 HR 70 RBI 突破」，王正棠則是「三成、百安、身體健康」。

李子強改名李東洺，寫下「3號先發」，為何不是寫1號？他的回應超老實，「因為前兩號是洋投」，他說隊上還有江少慶、陳仕朋、江國豪，年輕選手也還有黃保羅等人，雖寫3號，但還是很競爭，「給自己一個目標，希望穩定為球隊貢獻。」

陳真不只許自己的願望，還照顧到麻吉劉致榮，目標寫著：「全力以赴、主力球員（CJ上MLB）」，「CJ」指的正是目前效力紅襪隊小聯盟的劉致榮。

至於總教練陳金鋒寫了什麼？他只留下自己的簽名就沒了，鋒總的解釋很霸氣，他說寫東西字是給自己鼓勵，但棒球是靠成績講話，他也希望用成績來說話，這就是他的目標。

林哲瑄寫下年度目標「北方王者」。記者季相儒／攝影