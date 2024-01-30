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中職／李宗賢悍將加薪王 「十年三壘」對中線仍期待有突破
富邦悍將隊去年又度過一個墊底賽季，但仍在低迷之中打出亮點，李宗賢就是其中之一，領隊林華韋透露，李宗賢應該是加薪最多的選手，肯定他去年的成績應該獲得實質回報，「我們不怕球員拿薪水。」
悍將今天舉辦開訓典禮，林華韋表示目前全隊談薪進度大約9成，李宗賢預計收下複數年合約，且數字超過之前最好時的月薪，「選手有好表現，（薪水）就應該要有回應。」
李宗賢感謝球隊肯定，雖未暴露所簽下的合約價碼，但他直言滿意，「很開心自己可以再次在球場上有好表現，得到球隊肯定，讓自己薪水可以往上。」
李宗賢去年打出十年三壘身手，今年也以固定三壘出賽為目標，但教練也確實對他有更深的期待。李宗賢透露，「教練有說，在中線這方面要花一點心思，自己也希望可以突破中線這個位置，在這方面有好表現。」
李宗賢今年多了副隊長的身分，他也笑說其實覺得自己沒那麼適合擔任這個位置，接到總教練陳金鋒通知時，轉換一下心情，學習如何扮演橋樑，帶領球隊比賽，「希望自己和隊長、其他副隊長，在溝通、意見交流上，一起去把球隊拉成一條線，挑戰我們要的目標。」
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