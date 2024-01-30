快訊

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

雙北千萬內能買哪裡？一表揭這區最受小資歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／李宗賢悍將加薪王 「十年三壘」對中線仍期待有突破

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義即時報導
富邦悍將隊李宗賢去年打出生涯年，兌現在今年合約「薪」情佳。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊李宗賢去年打出生涯年，兌現在今年合約「薪」情佳。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊去年又度過一個墊底賽季，但仍在低迷之中打出亮點，李宗賢就是其中之一，領隊林華韋透露，李宗賢應該是加薪最多的選手，肯定他去年的成績應該獲得實質回報，「我們不怕球員拿薪水。」

悍將今天舉辦開訓典禮，林華韋表示目前全隊談薪進度大約9成，李宗賢預計收下複數年合約，且數字超過之前最好時的月薪，「選手有好表現，（薪水）就應該要有回應。」

李宗賢感謝球隊肯定，雖未暴露所簽下的合約價碼，但他直言滿意，「很開心自己可以再次在球場上有好表現，得到球隊肯定，讓自己薪水可以往上。」

李宗賢去年打出十年三壘身手，今年也以固定三壘出賽為目標，但教練也確實對他有更深的期待。李宗賢透露，「教練有說，在中線這方面要花一點心思，自己也希望可以突破中線這個位置，在這方面有好表現。」

李宗賢今年多了副隊長的身分，他也笑說其實覺得自己沒那麼適合擔任這個位置，接到總教練陳金鋒通知時，轉換一下心情，學習如何扮演橋樑，帶領球隊比賽，「希望自己和隊長、其他副隊長，在溝通、意見交流上，一起去把球隊拉成一條線，挑戰我們要的目標。」

李宗賢 林華韋 富邦悍將

延伸閱讀

中職／王念好瞄準3獎項 短暫二壘實驗坦言有難度

中職／打探張育成「時價」？悍將領隊：還沒聊到這個

中職／悍將年度口號「夠悍」 范國宸續任隊長配備3個副隊長

中職／張育成與悍將見面交換意見 林華韋誇談吐得體

相關新聞

中職／悍將年度口號「夠悍」 范國宸續任隊長配備3個副隊長

富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉辦開訓典禮，

中職／打探張育成「時價」？悍將領隊：還沒聊到這個

張育成等一份合約，會落腳新北或延續旅外生涯，外界等著他的答案，富邦悍將隊在鎖定狀元籤後就曾與他碰面，領隊林華韋表示，雙方...

中職／葉竹軒年度目標「開口講話」 陳金鋒留白原因很霸氣

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，選手、教練照慣例逐一寫下年度目標，多數選手目標直指悍將等待已久的總冠軍，像是林哲瑄就寫下「北...

中職／王念好瞄準3獎項 短暫二壘實驗坦言有難度

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，第一指名的王念好壓軸登場宣示年度目標，一開口就超霸氣，目標直指新人王、全壘打王、金手套，當然...

中職／李宗賢悍將加薪王 「十年三壘」對中線仍期待有突破

富邦悍將隊去年又度過一個墊底賽季，但仍在低迷之中打出亮點，李宗賢就是其中之一，領隊林華韋透露，李宗賢應該是加薪最多的選手...

中職／悍將「攻蛋」有計畫 除了場租外還有一關要過

中職新球季各隊搶進台北大巨蛋，富邦悍將隊也躍躍欲試，昨天前往場勘，總經理陳昭如也讚是不錯的場地，悍將本季是否有機會前進大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。