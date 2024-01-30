快訊

台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

他點這款「LINE新貼圖」嚇到路邊大叫！網氣炸「一定封鎖」教你關閉方法

中捷藍線10年終核定 盧秀燕：這是市民的勝利！

中職／悍將「攻蛋」有計畫 除了場租外還有一關要過

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義即時報導
富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮。記者季相儒／攝影

中職新球季各隊搶進台北大巨蛋，富邦悍將隊也躍躍欲試，昨天前往場勘，總經理陳昭如也讚是不錯的場地，悍將本季是否有機會前進大巨蛋比賽？陳昭如表示，會評估看看，朝下半季、夏天的賽事規畫。

大巨蛋全新落成，龐大的「巨蛋商機」吸引中職各隊目光，先前味全龍、中信兄弟、統一獅、台鋼雄鷹隊都表態有意安排場次，悍將也將台北大巨蛋納入考慮。

悍將昨天前往大巨蛋場勘，陳昭如表示，場租的部分大家都相當關心，聯盟會統一幫大家去談，悍將也會根據場租再評估看看，是否要在大巨蛋安排比賽，預計場次不會多，大概是1個系列賽，目前是朝下半季、季中的賽事規畫，時間點落在夏天。

除此之外，還有新北市政府這一關需要再協調，2018年富邦得標新莊棒球場10年經營權，當時OT案中就有承諾事項，60場主場都必須在新莊，陳昭如對此表示，會再和新北市政府協調看看，滿足球迷期待，相信也不只新北有悍將球迷。

北部氣候多雨，去年新莊延賽7場為第2多，僅次於桃園球場的8場；第3為洲際、台南球場皆為5場，接著是天母、台東的3場，年度重點主題日對於室內球場確實有所需求，避免因雨攪局。

中職 台鋼雄鷹 富邦悍將

延伸閱讀

中職／打探張育成「時價」？悍將領隊：還沒聊到這個

中職／悍將年度口號「夠悍」 范國宸續任隊長配備3個副隊長

中職／李子強→李東洺 洪一中的2號、郭俊麟的18號都有人穿了

中職／龍補強戰力拚2連霸 「攻蛋」可望跑第一

相關新聞

中職／悍將年度口號「夠悍」 范國宸續任隊長配備3個副隊長

富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉辦開訓典禮，

中職／打探張育成「時價」？悍將領隊：還沒聊到這個

張育成等一份合約，會落腳新北或延續旅外生涯，外界等著他的答案，富邦悍將隊在鎖定狀元籤後就曾與他碰面，領隊林華韋表示，雙方...

中職／李子強→李東洺 洪一中的2號、郭俊麟的18號都有人穿了

名字看起來相當陌生的「李東洺」，出現在富邦悍將隊陣中，這不是悍將新戰力，而是「韓系歐巴」李子強改名。

中職／悍將「攻蛋」有計畫 除了場租外還有一關要過

中職新球季各隊搶進台北大巨蛋，富邦悍將隊也躍躍欲試，昨天前往場勘，總經理陳昭如也讚是不錯的場地，悍將本季是否有機會前進大...

中職／龍補強戰力拚2連霸 「攻蛋」可望跑第一

味全龍隊昨天在斗六棒球場開訓，季外補強一波接一波，「冠軍龍」升級戰力持續進化，加上有望成第一支例行賽「攻蛋」的中職球隊，...

中職／鄉長轉戰味全龍 陳禹勳簽1年約先約法三章

味全龍隊確定戰力再加一，投手陳禹勳達成簽約共識，將簽下1年合約，新球季變身龍軍，展開生涯第11個賽季，新球季開幕戰就有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。