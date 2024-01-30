中職／悍將「攻蛋」有計畫 除了場租外還有一關要過

中職新球季各隊搶進台北大巨蛋，富邦悍將隊也躍躍欲試，昨天前往場勘，總經理陳昭如也讚是不錯的場地，悍將本季是否有機會前進大巨蛋比賽？陳昭如表示，會評估看看，朝下半季、夏天的賽事規畫。

大巨蛋全新落成，龐大的「巨蛋商機」吸引中職各隊目光，先前味全龍、中信兄弟、統一獅、台鋼雄鷹隊都表態有意安排場次，悍將也將台北大巨蛋納入考慮。

悍將昨天前往大巨蛋場勘，陳昭如表示，場租的部分大家都相當關心，聯盟會統一幫大家去談，悍將也會根據場租再評估看看，是否要在大巨蛋安排比賽，預計場次不會多，大概是1個系列賽，目前是朝下半季、季中的賽事規畫，時間點落在夏天。

除此之外，還有新北市政府這一關需要再協調，2018年富邦得標新莊棒球場10年經營權，當時OT案中就有承諾事項，60場主場都必須在新莊，陳昭如對此表示，會再和新北市政府協調看看，滿足球迷期待，相信也不只新北有悍將球迷。

北部氣候多雨，去年新莊延賽7場為第2多，僅次於桃園球場的8場；第3為洲際、台南球場皆為5場，接著是天母、台東的3場，年度重點主題日對於室內球場確實有所需求，避免因雨攪局。