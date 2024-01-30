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中職／打探張育成「時價」？悍將領隊：還沒聊到這個

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義即時報導
張育成。本報資料照片
張育成。本報資料照片

張育成等一份合約，會落腳新北或延續旅外生涯，外界等著他的答案，富邦悍將隊在鎖定狀元籤後就曾與他碰面，領隊林華韋表示，雙方尚未聊到價碼，僅止於互相了解彼此想法，也歡迎他來稻江棒球場走一走，認識悍將訓練環境。

張育成是史上在大聯盟成就最高的台灣野手，去年在經典賽稱職扛起四棒、打出「國防部長」熱潮，若返台打球身價正在高點，而他也動了返鄉念頭，握有今年選秀狀元籤的悍將已與他碰面，了解他的想法。

雙方碰面話題是否包括張育成渴望的價碼？林華韋表示，還沒有談到這裡，只是先確認他是否留在台灣、他的未來棒球生涯規畫。被進一步追問若屆時真的在選秀會挑中他，是否會開出令他滿意的合約，林華韋回應：「那是肯定的」。

林華韋表示，目前與張育成都是很初步的交流，隨著時間接近，會和他再約時間，進一步交換更具體的意見，也歡迎他來稻江球場看看環境。

雙方尚未交換數字，若以張育成去年在紅襪隊年薪85萬美元、今年大聯盟規定的最低年薪74萬美元（約台幣2315萬）來看，若以同等合約換算中職月薪落在台幣193萬元，而聯盟當前最高薪選手為江少慶，平均年薪1360萬、月薪113萬，與大聯盟基本工資之間仍有段落差。

張育成 林華韋 大聯盟

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