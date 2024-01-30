中職／悍將年度口號「夠悍」 范國宸續任隊長配備3個副隊長

富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉辦開訓典禮，揭示年度口號「Go Stronger #夠悍」 ，總教練陳金鋒強調棒球靠成績說話，近幾年球隊成績不佳，期許在今年要用成績回報球迷、回報公司。

悍將年度口號「Go Stronger #夠悍」 ，球團表示，象徵今年悍將們要比過去展現更強的決心與毅力、付出更多的努力與汗水、追求更好的內容與成績，要用「夠悍」的表現，回饋每一位支持悍將的球迷，夠悍才是富邦悍將。

悍將連兩年戰績墊底，今年改由陳金鋒接掌一軍兵符，挑戰翻轉球隊頹勢。

悍將今天展開春訓。 記者／季相儒攝影

領隊林華韋表示，今年由陳金鋒領軍，也有幾位新教練加入教練團，謝謝丘昌榮今年可以擔任首席教練，今年一起努力贏得總冠軍，用成績回饋悍將球迷。

林華韋也向選手和教練喊話：「身為職業選手、教練，一舉一動都受到矚目，除了把球打好，還有很多面向受到大家檢視，希望大家謹言慎行，在各方面都能成為表率。」

悍將今年隊長由范國宸續任，副隊長則是李宗賢，另外在投手部門設置兩人，分別是江少慶、陳仕朋。典禮上由范國宸帶領全隊喊話，「今年的目標，就是總冠軍！」