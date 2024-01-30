快訊

台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

他點這款「LINE新貼圖」嚇到路邊大叫！網氣炸「一定封鎖」教你關閉方法

中捷藍線10年終核定 盧秀燕：這是市民的勝利！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將年度口號「夠悍」 范國宸續任隊長配備3個副隊長

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義即時報導
悍將揭示年度口號「Go Stronger #夠悍」。 記者／季相儒攝影
悍將揭示年度口號「Go Stronger #夠悍」。 記者／季相儒攝影

富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉辦開訓典禮，揭示年度口號「Go Stronger #夠悍」 ，總教練陳金鋒強調棒球靠成績說話，近幾年球隊成績不佳，期許在今年要用成績回報球迷、回報公司。

悍將年度口號「Go Stronger #夠悍」 ，球團表示，象徵今年悍將們要比過去展現更強的決心與毅力、付出更多的努力與汗水、追求更好的內容與成績，要用「夠悍」的表現，回饋每一位支持悍將的球迷，夠悍才是富邦悍將。

悍將連兩年戰績墊底，今年改由陳金鋒接掌一軍兵符，挑戰翻轉球隊頹勢。

悍將今天展開春訓。 記者／季相儒攝影
悍將今天展開春訓。 記者／季相儒攝影

領隊林華韋表示，今年由陳金鋒領軍，也有幾位新教練加入教練團，謝謝丘昌榮今年可以擔任首席教練，今年一起努力贏得總冠軍，用成績回饋悍將球迷。

林華韋也向選手和教練喊話：「身為職業選手、教練，一舉一動都受到矚目，除了把球打好，還有很多面向受到大家檢視，希望大家謹言慎行，在各方面都能成為表率。」

悍將今年隊長由范國宸續任，副隊長則是李宗賢，另外在投手部門設置兩人，分別是江少慶、陳仕朋。典禮上由范國宸帶領全隊喊話，「今年的目標，就是總冠軍！」

富邦悍將隊公布年度口號「夠悍」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊公布年度口號「夠悍」。圖／富邦悍將隊提供

陳金鋒 富邦悍將 棒球

延伸閱讀

中職／張育成與悍將見面交換意見 林華韋誇談吐得體

中職／悍將開訓要求態度和精神 領隊：今年就是我們的時間

中職／春訓前夕失去范玉禹不可能沒影響 悍將領隊談如何補洞

中職／東西沒有壞就不要修 中信兄弟換帥啟示錄

相關新聞

中職／悍將年度口號「夠悍」 范國宸續任隊長配備3個副隊長

富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉辦開訓典禮，

中職／打探張育成「時價」？悍將領隊：還沒聊到這個

張育成等一份合約，會落腳新北或延續旅外生涯，外界等著他的答案，富邦悍將隊在鎖定狀元籤後就曾與他碰面，領隊林華韋表示，雙方...

中職／李子強→李東洺 洪一中的2號、郭俊麟的18號都有人穿了

名字看起來相當陌生的「李東洺」，出現在富邦悍將隊陣中，這不是悍將新戰力，而是「韓系歐巴」李子強改名。

中職／龍補強戰力拚2連霸 「攻蛋」可望跑第一

味全龍隊昨天在斗六棒球場開訓，季外補強一波接一波，「冠軍龍」升級戰力持續進化，加上有望成第一支例行賽「攻蛋」的中職球隊，...

中職／鄉長轉戰味全龍 陳禹勳簽1年約先約法三章

味全龍隊確定戰力再加一，投手陳禹勳達成簽約共識，將簽下1年合約，新球季變身龍軍，展開生涯第11個賽季，新球季開幕戰就有機...

中職／龍隊斗六開訓談薪進度約8成 4人有望獲複數年約

中職味全龍隊今天在斗六棒球場正式開訓，領隊丁仲緯表示，目前團隊談薪進度約8成，除了劉時豪、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻外，投手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。