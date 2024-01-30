中職／李子強→李東洺 洪一中的2號、郭俊麟的18號都有人穿了

名字看起來相當陌生的「李東洺」，出現在富邦悍將隊陣中，這不是悍將新戰力，而是「韓系歐巴」李子強改名。

悍將今天在嘉義稻江棒球場舉辦開訓典禮，球團也公布今年選手、教練背號的異動，原本穿0號球衣的第一指名投手黃保羅，接下郭俊麟離隊後空出的18號球衣，傳承這個象徵王牌的背號。

林澤彬從74號改為2號，而這個背號已經空了一年，前一個主人為前總教練、前顧問洪一中；張瑞麟從餵球投手恢復選手身分，穿上70號球衣。

教練團的部分，擔任基地統籌教練、負責「類三軍」選手養成的陳連宏，穿回過去在悍將使用的99號，原本使用99號的一軍體能教練林屹洲改為47號。

李子強改名李東洺，他解釋：「聽他們說像是缺什麼補什麼，以前運氣都沒那麼好，都會差一點，家裡人覺得改一下，我是覺得可能很努力，但效果沒那麼好。」李東洺指出，大概在去年11月時就改了，亞錦賽時已經是李東洺，新球季以全新名字出發，為自己設定挑戰三號先發的目標。

富邦悍將背號異動表：

一軍投手教練林正豐42號

一軍體能教練林屹洲99號更換為「47號」

基地統籌教練陳連宏99號

內野統籌教練稻田直人51號

二軍投手教練廖剛池90號

投手黃保羅0號更換為「18號」

投手楊強森84號更換為「41號」

投手江國謙選擇49號

投手張瑞麟選擇70號

投手李子強改名為「李東洺」

捕手楊皓然62號更換為「55號」

內野手林澤彬74號更換為「2號」