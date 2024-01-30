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中職／龍補強戰力拚2連霸 「攻蛋」可望跑第一

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
味全龍隊開訓準備邁向2連霸。圖／聯合報系資料照片
味全龍隊開訓準備邁向2連霸。圖／聯合報系資料照片

味全龍隊昨天在斗六棒球場開訓，季外補強一波接一波，「冠軍龍」升級戰力持續進化，加上有望成第一支例行賽「攻蛋」的中職球隊，要以高氣勢挑戰二連霸。

暌違24季，龍隊去年再次奪冠，季外持續補強，透過戰力外名單陸續延攬鄭鎧文郭嚴文，昨天都披上紅色戰袍參與練球。

龍隊對於新球季前進台北大巨蛋也展現野心，本季賽程球場分布尚未定案，各隊第一版繳交的賽程中，龍隊和中信兄弟隊對「攻蛋」態度最積極，屬意場次都達雙位數，但系列賽部分日期重疊須再協調，不可能拿到所有屬意場次。

龍隊成為第一支在大巨蛋作東球隊幾乎已是定局，開幕戰面對猿隊、隔天再戰兄弟，預設場地都是大巨蛋；兄弟則有機會當第二棒，瞄準開幕隔周面對台鋼雄鷹隊的2連戰，其中4月3日為平日，可能是今年唯一大巨蛋的平日場次。

大巨蛋今年加入中職賽程版圖，能排到多少場次還待觀望，初估20場以上，具台灣史上場域最大的棒球場，加上室內球場、位於台北市區交通方便，被看好將成為今年票房最強催化劑。

大巨蛋 台鋼雄鷹 鄭鎧文 郭嚴文 中信兄弟 味全龍

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