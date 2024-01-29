中職／龍隊斗六開訓談薪進度約8成 4人有望獲複數年約

中職味全龍隊今天在斗六棒球場正式開訓，領隊丁仲緯表示，目前團隊談薪進度約8成，除了劉時豪、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻外，投手陳冠偉也有望簽下複數年約，希望盡快談定後公布。

中華職棒味全龍隊月初已展開重訓營，今天在斗六棒球場正式開訓，去年季後行使自由球員權利的捕手劉時豪確定以複數年合約續留。

領隊丁仲緯受訪表示，劉時豪簽下複數年合約有加薪，但細節不多透露，除了劉時豪外，今年預計還有野手吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻，而投手陳冠偉也有望簽下複數年合約，目前談薪進度約8成，希望盡快確定後統一公布。

龍隊今年網羅具長打實力的野手鄭鎧文、經驗豐富的內野手郭嚴文加入，同時內部也有討論網羅投手陳禹勳。龍隊新球季教練團變動不大，僅增加退役球員高孝儀轉任二軍助理打擊教練。