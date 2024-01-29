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中職／誰按計時器？聯盟澄清：不是工讀生、預備審負責
中華職棒今年球季多項新規上路，其中之一是投球計時將採取嚴格版，今天味全龍隊開訓，意外點出誰來按計時器的問題，聯盟祕書長楊清瓏對此澄清，將由預備裁判負責操控，工讀生按計時器並非事實。
為了加速比賽進行，今年在投球限時採取壘上無人20秒、壘上有人25秒，違反計一顆壞球，不再先行警告，各隊在春訓期間展開模擬，提前適應新規。
龍隊投手教練郭勝安今天指出，中職以往都是由工讀生來操作投球計時器，但並不熟悉操作，常有按不準或根本沒按的狀況，認為若要落實，必須由專業人士執行，否則恐怕引起爭議。
聯盟祕書長楊清瓏對此特別澄清回應，去年施行的投球計時器項目，均由賽事現場「預備裁判」負責操控，並未所謂工讀生按計時器的情況發生，特此說明。
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