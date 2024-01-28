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日職／史上首見！邱品涵加入軟銀啦啦隊 提到台灣應援
前女子偶像團體AKB48 Team TP成員、台灣出身的邱品涵進軍日本職棒，成為今年球季福岡軟銀鷹啦啦隊Honeys的成員，是軟銀啦啦隊史上第一位海外成員，其他日職球團啦啦隊也沒見過台灣人加入。
邱品涵過去活動多以台灣為主，2019年曾以AKB48集團世界選拔成員身分，參加第70回NHK紅白歌合戰，為史上第6位登上NHK紅白舞台的台灣藝人，然而在5月宣告自AKB48 Team TP畢業。
今年起邱品涵將以軟銀啦啦隊Honeys成員身分繼續在日本活躍，她在接受日本媒體訪問時表示，曾經當過偶像，還是很喜歡在舞台上表演、和觀眾互動。
為何選擇加入軟銀啦啦隊？邱品涵表示：「現在台灣啦啦隊文化非常流行，前陣子剛好在網路上看到Honeys的徵選，覺得可以做我自己喜歡的事、又可以來體驗日本職棒的應援和學習日文，很珍惜有這樣一個很棒的機會。」
邱品涵也坦言自己目前日文還不夠好，但接下來會努力學習，想要好好用日文跟球迷互動，希望帶給軟銀球迷滿滿元氣，在跟啦啦隊成員交流時，也發現很多台日文化差異，希望自己能夠更精進舞蹈和主持能力，讓Honeys的演出更精彩更多元。
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