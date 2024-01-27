中職／張育成與悍將見面交換意見 林華韋誇談吐得體

具美職大聯盟資歷好手張育成動向成矚目焦點，據了解，手握今年中職選秀狀元籤的富邦悍將近日已安排與張育成見面談過。領隊林華韋表示，是先彼此認識，也誇讚張育成談吐得體。

今年中職選秀有不少看點，具有旅日資歷的投手張奕、野手吳念庭都表態將投入選秀，而張育成也表示不排斥返台發展。

去年底中職新軍台鋼雄鷹隊抽籤決定今年選秀順位、抽到2號籤，也確定富邦悍將保有選秀狀元籤，當時領隊林華韋表示，不只是張育成，幾名旅外球員都是重點討論的焦點。

據了解，張育成近期已經與悍將隊代表見面聊過，領隊林華韋接受中央社記者訪問時也證實有見面，但還僅是以先彼此認識的方式談，從最初的話題開始談起，包括留在台灣發展的意願。

林華韋表示，張育成高中時期雖然在台中就讀，但兩人幾乎沒有接觸過，這次見面第一印象，林華韋笑說：「真的很大隻、身材很突出」，也稱讚張育成談吐很得體，不愧是在外面經歷過嚴格訓練、吃過苦的人。

林華韋對張育成的第一印象很好，初步詢問張育成回台灣發展意願也算高。但林華韋也直言，距離選秀還有一段時間，在還沒有完全確定以前，也可能會有一些客觀條件變化影響，像是可能又有其他機會，都是比較難掌握的部分。

林華韋也提到，不僅是張育成，其他球員都有透過不同的管道了解，包括吳念庭也有透過爸爸吳復連詢問一下近況，了解大家的想法。