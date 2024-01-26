中職／聯盟2月場勘大巨蛋 安排場次依舊保密

今年中華職棒有望在台北大巨蛋上演精彩賽事，遠雄巨蛋公司總經理今天也造訪中職聯盟辦公室，討論雙方合作細節，聯盟秘書長楊清瓏無法透露賽季安排在大巨蛋的場次，僅表示2月會到大巨蛋進行場勘，也是聯盟第一次。

台北大巨蛋啟用後，球迷都很關注中職何時在此比賽，目前傳出新賽季將安排20場左右賽程在此，巨蛋公司今天也到聯盟拜會，楊清瓏僅表示，目前賽程場地都還在安排中。

至於雙方討論內容，楊清瓏表示，考量到新球季中職可能會在大巨蛋比賽，因此雙方商討諸如場務等合作事項，聯盟預計2月會到大巨蛋場勘，除了聯盟主管外也會廣邀各球團參與，這是聯盟第一次場勘。

近期台北大巨蛋場租價碼引發外界討論，楊清瓏表示，今天就場租方面是有討論，不過內容屬於商業機密，無法對外透露。