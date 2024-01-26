快訊

元大加入月配息ETF戰場！00940發行價10元、有收益平準金、3月11號募集

這國家很「吸金」！美15家晶片廠擬投資80億美元 英飛凌也要擴編員額

棒球／業餘社會隊招手 楊淳弼、方建德有望春季聯賽亮相

中央社／ 台北26日電
被獅隊戰力外的投手方建德，預計加入業餘台南市成棒隊。 聯合報系資料照
被獅隊戰力外的投手方建德，預計加入業餘台南市成棒隊。 聯合報系資料照

曾效力中華職棒統一獅隊的投手楊淳弼、方建德去年季後沒被放入契約保留球員名單，楊淳弼預計加入業餘列特博生技成棒隊，方建德預計加入業餘台南市成棒隊，兩人有望於春季聯賽亮相。

統一獅隊去年季後非契約球員保留名單，先前僅公布確定簽回投手林原裕，據了解，月初楊淳弼、方建德就有業餘社會隊招手，兩人有望重返業餘。

23歲的投手楊淳弼2020年季中選秀第10輪被統一獅隊選進，職棒生涯還沒有一軍出賽紀錄，二軍累計出賽55場，戰績3勝3敗、防禦率5.34，列特博生技成棒隊有意網羅。

28歲的投手方建德2018年季中選秀被統一獅隊選入，2019年首度於中職一軍亮相，當年度一軍出賽10場後援，戰績1敗、防禦率7.24，之後在2020年、2023年球季各有1場一軍出賽紀錄，方建德有望加入台南市成棒隊。

根據重返業餘規定，職業球員提出重返業餘申請，按程序通過審核後3個月，才可以登錄出賽，兩人先前都已經提出申請，最快4月中可於全國成棒甲組春季聯賽亮相。

統一獅 春季聯賽 選秀

延伸閱讀

中職／台鋼雄鷹終結者雷公降臨 陣中11左投備戰一軍

中職6隊新戰國／歷年變動隊數達8次 交手次數減少有利投手？

中職／外籍教頭魔咒？領軍球隊已四分之一世紀未奪冠

MLB／新球季將讓人瞠目結舌10人 山本由伸、李政厚上榜

相關新聞

中職6隊新戰國／新球季滿滿看點 縮時、票房、大紀錄

中華職棒35年將在3月30日熱鬧開打，台北大巨蛋首次納入職棒球迷視野，而6隊會戰更是繼2009年後首見的盛事，連兩年成長...

中職6隊新戰國／歷年變動隊數達8次 交手次數減少有利投手？

中華職棒35年開打倒數，新軍台鋼雄鷹隊終於入列，今年將是史上第14個至少擁有6隊的球季，對戰組合也增至15種；回顧中職發...

中職6隊新戰國／首都巨蛋優勢多 一軍賽程解鎖第19座球場

中華職棒過去34年，一軍賽程足跡遍佈18座球場，今年將「解鎖」第19個場地，台北大巨蛋納入賽程規畫，不只球迷「敲碗」，許...

日職／合約風波落幕 佐佐木朗希與羅德達簽約共識

「令和怪物」佐佐木朗希的合約風波終於落幕，日本職棒羅德隊今天宣布，與佐佐木朗希達成簽約共識，雙方近期將舉辦合約更新記者會...

中職／聯盟2月場勘大巨蛋 安排場次依舊保密

今年中華職棒有望在台北大巨蛋上演精彩賽事，遠雄巨蛋公司總經理今天也造訪中職聯盟辦公室，討論雙方合作細節，聯盟秘書長楊清瓏...

中職／台鋼雄鷹終結者雷公降臨 陣中11左投備戰一軍

為備戰一軍賽季，台鋼雄鷹隊覓得終結者人選，球團今天宣布簽下左投雷公（Reymin Guduan），加上本土投手，陣中左投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。