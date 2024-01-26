棒球／業餘社會隊招手 楊淳弼、方建德有望春季聯賽亮相
曾效力中華職棒統一獅隊的投手楊淳弼、方建德去年季後沒被放入契約保留球員名單，楊淳弼預計加入業餘列特博生技成棒隊，方建德預計加入業餘台南市成棒隊，兩人有望於春季聯賽亮相。
統一獅隊去年季後非契約球員保留名單，先前僅公布確定簽回投手林原裕，據了解，月初楊淳弼、方建德就有業餘社會隊招手，兩人有望重返業餘。
23歲的投手楊淳弼2020年季中選秀第10輪被統一獅隊選進，職棒生涯還沒有一軍出賽紀錄，二軍累計出賽55場，戰績3勝3敗、防禦率5.34，列特博生技成棒隊有意網羅。
28歲的投手方建德2018年季中選秀被統一獅隊選入，2019年首度於中職一軍亮相，當年度一軍出賽10場後援，戰績1敗、防禦率7.24，之後在2020年、2023年球季各有1場一軍出賽紀錄，方建德有望加入台南市成棒隊。
根據重返業餘規定，職業球員提出重返業餘申請，按程序通過審核後3個月，才可以登錄出賽，兩人先前都已經提出申請，最快4月中可於全國成棒甲組春季聯賽亮相。
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