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中職／「哈瑪星」報到！台鋼雄鷹新洋將取名逗樂球迷 曾有選手叫勇壯、怪力男

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: wikipedia、FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS 

文／劉又瑋

中職球隊台鋼雄鷹為備戰今年一軍賽季，日前已完成本土戰力補強，持續找尋外籍球員的他們，昨（22）日再宣布大聯盟級投手「哈瑪星」（Nick Margevicius）入團，引發網友關注。

不過，在了解他過往資歷之前，網友先注意到這名洋投的中文名字，因為對照英文發音，實在不容易聯想他的英文名諧音怎麼會是高雄地名哈瑪星，除了好奇台鋼接下來洋將是否會出現其他高雄景點，也討論起過去表現跟中文名相符，「人如其名」的外籍選手，其中勇壯、怪力男都被多次提及。

台鋼新洋投取名「哈瑪星」　網熱議：下一位叫西子灣

台鋼雄鷹球團透露，27歲的美籍左投哈瑪星（Nick Margevicius）將穿上52號球衣，他曾在2019到2021年球季在美國大聯盟出賽，總計3年32場出賽有22場先發，投110又1/3局送出90次奪三振，防禦率6.12

球團還分享，當哈瑪星得知他的中文名字是英文名諧音結合高雄地名，更是球隊總教練洪一中的出生地，他不只表示「I love it!」，更想趕快學寫這3字的中文。

中職球隊台鋼雄鷹為備戰今年一軍賽季，日前已完成本土戰力補強，持續找尋外籍球員的他們，昨（22）日再宣布大聯盟級投手「哈瑪星」（Nick Margevicius）入團。不過網友在好奇他過往資歷之前，先討論起這名洋投的中文名字，因為對照英文發音，實在不容易聯想他的英文名諧音，會是高雄地名哈瑪星，除了好奇台鋼接下來洋將是否會出現其他高雄景點，也討論起過去表現跟中文名相符，「人如其名」的外籍選手，其中勇壯、怪力男都被多次提及。

▲ 台鋼雄鷹歡迎新洋將「哈瑪星」（Nick Margevicius）入團。
image source: IG／tsg_hawks

台鋼雄鷹新洋將命名巧思被分享到網路論壇PTT，引發鄉民熱烈討論，不少球迷坦言，「哈瑪星」很難和洋將英文名字發音有所連結，還讓他們聯想到早期興農牛隊的洋將取名模式，留言提出接下來可能會用的高雄地名，「那瑪夏：我準備好了」、「下一個 西子灣」、「會不會有澄清湖」、「過不久就有洋將叫美麗島了」、「把豪勁拉來直接叫後勁」。

網掀洋將中文名討論　「勇壯」好表現證實人如其名

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，近一個月「台鋼雄鷹洋將」探索概念，啦啦隊外籍成員和球隊洋將全部都有出現，包括「哈瑪星、笠原祥太郎、清純精靈、小野寺賢人、安芝儇和Moya」，其中「哈瑪星」僅出現1天就排在首位，可見其姓名引起的熱烈討論程度。關於洋將取名，更引發球迷進一步討論，「中職歷來洋將有哪些人的表現人如其名」？

中職球隊台鋼雄鷹為備戰今年一軍賽季，日前已完成本土戰力補強，持續找尋外籍球員的他們，昨（22）日再宣布大聯盟級投手「哈瑪星」（Nick Margevicius）入團。不過網友在好奇他過往資歷之前，先討論起這名洋投的中文名字，因為對照英文發音，實在不容易聯想他的英文名諧音，會是高雄地名哈瑪星，除了好奇台鋼接下來洋將是否會出現其他高雄景點，也討論起過去表現跟中文名相符，「人如其名」的外籍選手，其中勇壯、怪力男都被多次提及。

 ▲ 「台鋼雄鷹洋將」近一月網路探索概念。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

該篇貼文以味全龍隊洋投鋼龍為例，指他2年都能穩定貢獻投球局數，表現就如鋼鐵般穩定，引發廣大討論。回文中最多人提到的投打選手正是興農牛時期與本名不太有關的「勇壯」和「怪力男」，前者原名為西班牙文Osvaldo Martinez，被取名為興農推出的農藥品牌，不過作為投手的他，在台9年奪下百勝以上，還保持多項三振紀錄，確實「又勇又壯」。

另一位本名叫做Lester Kirkpatrick的怪力男，更成為中職史上首位囊括全壘打王、打擊王、安打王、打點王的四冠王年度MVP，至今仍是球迷認證的「人如其名」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月24日至2024年01月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台鋼雄鷹洋將』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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哈瑪星 網路 英文

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