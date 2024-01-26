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日職／西武OB賽郭泰源、吳念庭參戰 黃金投捕有望再現

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

日本職棒西武獅隊今年3月16日首次舉辦傳奇OB賽，今天公布11位新參賽名單，台灣名將郭泰源以及去年剛離隊的吳念庭領銜，郭泰源說：「很期待與伊東勤再次搭檔。」甚至還想對決看看這位好友。

1978年誕生的西武獅隊在2023年迎接成軍45周年，決定舉辦OB賽，找回1980到90年代的黃金時代球員，以及歷代名將，屆時將穿上復古球衣在場上再現風采。

隨著名單陸續公布，今天新增11位成員，西武官網以郭泰源、吳念庭的名字作為號召，郭泰源是西武黃金時代的代表投手之一，吳念庭過去在西武隊的表現以及笑容深受球迷喜愛，雖然將返台投入中職，但日本球迷有機會再次見到他一展身手。

現任富邦悍將隊顧問的郭泰源表示，會從台灣過去參加OB賽，聽到西武舉辦OB賽時，也收到來自辻發彥、渡邊久信的邀約，所以決定出席。

郭泰源過去與伊東勤是著名投捕搭檔，郭泰源也說，很期待這次OB賽兩人能再次合作，「如果有機會對決也很有趣，當時沒什麼這樣的機會，希望西武球迷好好享受，很期待與大家相會。」

吳念庭則說，能夠與傳奇名將一同參加OB賽，感覺很光榮，「去年決定退團之後，一直沒有機會直接跟球迷問候，非常可惜。這次有機會與粉絲們再見面，真的很開心，也很期待當天可以聽到大家用『Wu～』的聲音來幫我應援。」

西武獅 郭泰源 吳念庭

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