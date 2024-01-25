快訊

平安畢業都高手？陽交大「高難度」機車道引朝聖 網笑嘆：沒實力進去騎

指民眾黨立院龍頭若挺游錫堃「必步上時力後塵」 前藍委：柯文哲有種就白綠合

性別平等重要一步！日本「裸祭」打破逾1200年傳統 首開放女性參加

中職／揮毛巾就笑出來 象魔力拚重返投手丘 ：不留遺憾

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊洋投象魔力持續復健，期待重返投手丘。圖／擷取自中信兄弟官方YouTube
中信兄弟隊洋投象魔力持續復健，期待重返投手丘。圖／擷取自中信兄弟官方YouTube

中信兄弟隊洋投象魔力去年受傷只投了1場，今年1月中就返台提前備戰，期待能夠重返投手丘，感性說出：「人生只有一次，不留遺憾。」

象魔力最早在2021年球季後段來台助拳，幫助兄弟拿下總冠軍，隔年在季中被韓職SSG登陸者隊挖角，去年再次與兄弟續緣，但因4月左手肘肌腱撕裂傷返美開刀治療，合約順延到今年繼續。

提早報到的象魔力透過中信兄弟YouTube頻道跟球迷報告近況，他表示，目前狀況很好，也知道復健過程會很辛苦，但一切都是為了自己能夠更好、更強壯的回到球場。

回想復健的過程，象魔力每天要物理治療、重訓，直到終於可以揮毛巾，讓他忍不住笑了出來，象魔力說：「第一次能做投球動作，真的很開心，努力這麼久終於到這一刻。」

目前開始傳接球，象魔力也沒有感覺到不適，復健基地投手教練周磊更指出，象魔力投球感覺無所畏懼，象魔力則說：「人生只有一次，我希望做到最好，不留遺憾。」他也很期待重返投手丘的那一刻，「穿著兄弟球衣投球的時刻」。

兄弟21日在屏東中信公益園區展開春訓，新球季洋將除了續留象魔力、德保拉、艾士特，也找來新洋投克迪、猛登，開季5洋投人力充沛。

象魔力努力復健影片：https://www.youtube.com/watch?v=aYRCsBZ3QBY

中信兄弟 韓職 德保拉

延伸閱讀

中職／等不到郵件 本季薪資仲裁申請掛零

中職／胡孟智感受不同訓練量 悶騷岳政華主動找上門

中職／統一獅44場主場在台南 2種季票26日開賣

中職／美媒看好哈瑪星投回美職 最近案例是狂威

相關新聞

中職／等不到郵件 本季薪資仲裁申請掛零

中華職棒去年5人申請薪資仲裁創下史上新高，今年急轉直下，沒有球員提出薪資仲裁，新版仲裁制度至19日截止，考量寄件「時差」...

棒球／胡孟智登上卡面好吃驚 大魯閣推球員卡回饋基層

中華民國棒球協會攜手大魯閣，首度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，紀錄三級國際棒球賽的光榮時刻，銷售利潤將全數捐贈棒協，回饋...

中職／揮毛巾就笑出來 象魔力拚重返投手丘 ：不留遺憾

中信兄弟隊洋投象魔力去年受傷只投了1場，今年1月中就返台提前備戰，期待能夠重返投手丘，感性說出：「人生只有一次，不留遺憾...

中職／胡孟智感受不同訓練量 悶騷岳政華主動找上門

胡孟智今天出席大魯閣中華隊球員卡記者會，身上穿的是U18世界盃戰袍，但如今身分已是職棒球員，隨中信兄弟春訓第3天，感受到...

中職／統一獅44場主場在台南 2種季票26日開賣

中華職棒今年例行賽場地尚未全數公布，統一獅隊季票資訊先曝光，新球季確定安排44場主場在台南，另外還有16場待定，其中44...

棒球／大巨蛋場租很高貴？年底12強開打 棒協不擔心

中職例行賽有望進駐台北大巨蛋，但傳出大巨蛋場租高昂，一場要價300萬元，今年世界棒球12強賽確定要在大巨蛋舉行，會擔心場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。