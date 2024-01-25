中職／揮毛巾就笑出來 象魔力拚重返投手丘 ：不留遺憾

中信兄弟隊洋投象魔力去年受傷只投了1場，今年1月中就返台提前備戰，期待能夠重返投手丘，感性說出：「人生只有一次，不留遺憾。」

象魔力最早在2021年球季後段來台助拳，幫助兄弟拿下總冠軍，隔年在季中被韓職SSG登陸者隊挖角，去年再次與兄弟續緣，但因4月左手肘肌腱撕裂傷返美開刀治療，合約順延到今年繼續。

提早報到的象魔力透過中信兄弟YouTube頻道跟球迷報告近況，他表示，目前狀況很好，也知道復健過程會很辛苦，但一切都是為了自己能夠更好、更強壯的回到球場。

回想復健的過程，象魔力每天要物理治療、重訓，直到終於可以揮毛巾，讓他忍不住笑了出來，象魔力說：「第一次能做投球動作，真的很開心，努力這麼久終於到這一刻。」

目前開始傳接球，象魔力也沒有感覺到不適，復健基地投手教練周磊更指出，象魔力投球感覺無所畏懼，象魔力則說：「人生只有一次，我希望做到最好，不留遺憾。」他也很期待重返投手丘的那一刻，「穿著兄弟球衣投球的時刻」。

兄弟21日在屏東中信公益園區展開春訓，新球季洋將除了續留象魔力、德保拉、艾士特，也找來新洋投克迪、猛登，開季5洋投人力充沛。

象魔力努力復健影片：https://www.youtube.com/watch?v=aYRCsBZ3QBY