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中職／等不到郵件 本季薪資仲裁申請掛零

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
去年中職有5人提出薪資仲裁，只有陳禹勳最後進入仲裁程序，但今年則是掛蛋。 聯合報系資料照
去年中職有5人提出薪資仲裁，只有陳禹勳最後進入仲裁程序，但今年則是掛蛋。 聯合報系資料照

中華職棒去年5人申請薪資仲裁創下史上新高，今年急轉直下，沒有球員提出薪資仲裁，新版仲裁制度至19日截止，考量寄件「時差」，聯盟等待到今天，確定沒有收到申請案件。

過去薪資仲裁申請日為2月1日至5日，但考量往往仲裁時間拖到球季開打，今年提前至1月15至19日開放申請，而仲裁委員會人數也增加，今年仲裁結案時間維持在3月15日，明年提前到2月28日。

由於收件時間以郵戳為憑，聯盟至今天下班時間為止都沒收到遞件，確定無人申請仲裁，據了解，曾有經紀公司詢問今年規定細項，但至今未收到申請。

中職去年有5人申請雖是史上最多，其中郭嚴文、賴鴻誠、黃偉晟、蔣少宏與球團達成共識後撤回申請，只有陳禹勳最後進入仲裁程序，仲裁委員裁定由資方按月給付薪資68萬元（加薪10萬元），陳禹勳季後被放在60人名單外，至今尚未找到新球隊。

陳禹勳 賴鴻誠 中職

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