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棒球／胡孟智登上卡面好吃驚 大魯閣推球員卡回饋基層

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
大魯閣攜手中華民國棒球協會，首度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，王聖穰（左起）、林品佑、方紹齊、大魯閣總顧問許俊麒、棒協祕書長林宗成 、胡孟智、杜翊澤、曾聖恩出席。記者蘇志畬／攝影
大魯閣攜手中華民國棒球協會，首度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，王聖穰（左起）、林品佑、方紹齊、大魯閣總顧問許俊麒、棒協祕書長林宗成 、胡孟智、杜翊澤、曾聖恩出席。記者蘇志畬／攝影

中華民國棒球協會攜手大魯閣，首度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，紀錄三級國際棒球賽的光榮時刻，銷售利潤將全數捐贈棒協，回饋三級棒球賽事，胡孟智看見自己出現在球員卡上，感覺不可思議。

製作球員卡拍攝規格、投入成本人力龐大，林宗成表示：「雖然過去幾年有很多單位提案過類似概念，但鮮少有單位真的願意作。」如今踏出第一步，林宗成也感謝大魯閣的投入，「他們願意捐出利潤，協助加強三級棒球，未來能夠拿下更好的成績。」

大魯閣攜手中華民國棒球協會，首度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，U12國手王聖穰（左起）、林品佑出席。記者蘇志畬／攝影
大魯閣攜手中華民國棒球協會，首度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，U12國手王聖穰（左起）、林品佑出席。記者蘇志畬／攝影

大魯閣從2019年就開始發想提案，最大問題是，球員多半未滿18歲，製作團隊跑遍全台拜訪球員、家長、教練，好不容易取得同意，歷經五年的困難才集齊U12、U15、U18三個系列國手、一共64名選手、教練，完成這項任務。

本著「實現國球夢想」的精神，大魯閣總經理謝國棟提出這個想法，如今終於成真，他表示：「台灣小球員值得被更多人看見。就算很困難，為了台灣的棒球好，我們還是要做。」

這次球員卡共有 64名U12、U15、U18系列的世界盃棒球賽18人正選名單選手，加上教練，除了有即將旅日的「台灣火球男」孫易磊，還有U18中華隊長，富邦悍將第一指名王念好、U18明星先發捕手、中信兄弟胡孟智等潛力新星。

胡孟智今天重新穿上當時球衣出席，他表示：「當時與隊友相處、場上表現的回憶都回來了。」看見旁邊放著的卡包，胡孟智忍不住手癢拆包，終於抽到自己的球員卡，他也說：「沒想過自己可以上球員卡。」

本次大魯閣「2023台灣棒球小英雄球員卡」總發行量共計6萬包，每包6張球員卡，售價新台幣80元。並與BRG鑑定單位配合，符合國際收藏的通用規格，自2024年1月25日起將在全台大魯閣棒壘球打擊場正式開賣。

棒球 王念好 富邦悍將

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