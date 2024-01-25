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中職／美媒看好哈瑪星投回美職 最近案例是狂威
台鋼雄鷹在22日簽下美籍左投哈瑪星（Nick Margevicius），作為今年升上一軍後的第三名外籍投手戰力，消息也傳回美國，美國媒體認為，哈瑪星依舊有重返美職的機會，最近期的例子就是狂威（Dylan Covey）。
美國知名棒球網站「MLB Trade Rumors」將哈瑪星加盟台鋼雄鷹寫在標題，文中指出，哈瑪星在2021年曾因胸廓出口症候群所苦，中斷大聯盟賽季，接下來2年都在小聯盟出賽，並評估他若留在美國，很可能也是收到小聯盟合約，到台灣加入雄鷹隊至少薪水會比小聯盟高，也有機會展現自己的能力。
「運動畫刊」、「CBS Sport」也都報導此事，認為哈瑪星加入中職是不錯的決定，更指出弗列克森（Chris Flexen）、費德（Erick Fedde）都是從韓職投回美職的代表人物。
中職洋將重返大聯盟也不算少見，2021、2022年效力於樂天桃猿隊的狂威，就在去年重返美職，並在季中升上大聯盟，留下29場出賽、1勝3敗1中繼、防禦率3.77的成績。
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