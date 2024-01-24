快訊

超狂阿嬤「把狐狸當狗養」渾身肥肉炸成瓦斯桶！真身曝光萬人嚇壞：是千年神獸

王志安上賀瓏夜夜秀糗了 移民署認定違法：註銷入出境許可證 境管一年

澳網／單日兩勝！謝淑薇生涯首闖混雙決賽

中職／林子偉期待新球季到來 等手腕完全康復再練打

中央社／ 嘉義24日電
樂天桃猿隊林子偉表示目前手腕傷勢剛治療完，等完全康復才會練打。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊林子偉表示目前手腕傷勢剛治療完，等完全康復才會練打。 聯合報系資料照

中職樂天桃猿隊球星林子偉今年要迎接第一個中職完整球季，他表示，新的一年是重新開始，期待新球季趕快來，為了健康打一整季，目前手腕傷勢剛治療完，等完全康復才會練打。

有美職大聯盟資歷的野手林子偉在去年返台、投入中職季中選秀，首輪就被台鋼雄鷹隊選中，成為選秀狀元，之後雄鷹隊與桃猿隊交易，林子偉轉而效力樂天桃猿隊。

由於去年是下半季才加入，中間又去打杭州亞運，林子偉去年下半季成績比較掙扎，總計出賽20場，73打數敲出15支安打，包含1發全壘打，打擊率2成05；加上林子偉征戰完杭州亞運之後左手腕有傷勢，休息了一陣子才復出。

桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，是林子偉加入中職後第一個春訓，他表示，「很期待，休賽季的時候就很期待趕快春訓，一直希望新球季趕快來。」揮別去年的不順利，林子偉說：「新的一年是重新開始、從零開始，要迎接第一年完整球季。」

能有完整春訓對林子偉來說相當重要，他表示，透過春訓會變得跟隊友、教練比較熟悉，跟球隊的運作也會比較好一點，「因為半季開始比賽，對球隊模式還不是很熟悉，經過春訓之後像是暗號配合、球隊訓練課表，都會慢慢熟悉。」

談到目前手腕傷勢，林子偉指出，目前剛治療完，尚未做打擊訓練，但其他訓練都有持續在做，「我自己想要一個計畫，想要一整季都健康，不想要再受傷了，什麼時候開始打擊訓練會跟防護員溝通。」林子偉也指出，新任總教練古久保健二也希望他不要急，等手腕完全康復後再練打。

林子偉 中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

中職／樂天大換血只求1冠 日籍教頭挑戰只會更加艱鉅

中職／最強外掛！安芝儇抽出「2」號籤 悍將保住狀元籤

中職／雄鷹神手或臭手？悍將狀元籤第二度看新軍運勢

相關新聞

中職／有望成首位高中FA球員 林承飛簽一年約有原因

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，也公布第一階段談薪結果，林承飛只簽下一年合約，今年球季結束就有機會成為自由球員（FA）...

中職／梁家榮3年約要賺奶粉錢 廖健富解釋「1+1」

樂天桃猿隊新球季從嘉義縣棒球場春訓起步，今年首波談薪結果多了兩位「複」翁，梁家榮簽下3年合約、廖健富2年合約，月薪都獲成...

中職／樂天開訓陳禹勳沒現身 領隊低調回應

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，季後被放在60人保留名單外的陳禹勳未現身，續留的可能性降低，猿隊目前僅邀請蔡鎮宇、...

中職／張奕前隊友來了！ 雄鷹首位洋砲命名魔鷹

繼3名洋投戰力之後，台鋼雄鷹隊今天宣布隊史首名洋砲為魔鷹（Steven Moya），背號94號，除了大聯盟經驗，魔鷹還曾...

中職／林子偉期待新球季到來 等手腕完全康復再練打

中職樂天桃猿隊球星林子偉今年要迎接第一個中職完整球季，他表示，新的一年是重新開始，期待新球季趕快來，為了健康打一整季，目...

中職／本來想拒絕…林立第一次當隊長 找小胖請益

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，新任總教練古久保健二指名林立擔任隊長，他坦言當下很想拒絕，但既然總教練指定，自己也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。