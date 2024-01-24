中職／有望成首位高中FA球員 林承飛簽一年約有原因

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，也公布第一階段談薪結果，林承飛只簽下一年合約，今年球季結束就有機會成為自由球員（FA），他對此表示：「一直都是簽一年合約，希望給自己一點壓力。」

林承飛在2015年選秀獲得猿隊第二輪指名，隔年起在一軍穩定出賽，今年邁入第9個球季，有機會達成自由球員年資門檻，將滿27歲的他今年並未簽下複數年合約，而是與猿隊簽下一年、月薪40萬元合約。

跟去年相比月薪增加5萬，林承飛表示，合約方面，球隊展現出很大的心意，譚月的過程也很順利，氣氛融洽，一年合約是自己提出，「想再突破一些。」

林承飛也知道自己年資已經靠近取得自由球員資格，他表示，簽下一年合約是跟經紀公司、家人討論的結果，希望自己可以更好，「給自己壓力。」他也表示，加入職棒以來，一直都是簽一年合約，「希望保有競爭力。」

中職自2013年開放高中畢業生選秀後，隨著陳子豪、梁家榮都綁定複數年合約，林承飛有望成為第一位行使自由球員權利的高中畢業生，他表示，自己有跟梁家榮討論過此事，他有他的想法，大家都是認真打拚的球員。

今年春訓猿隊封王班底成員少了不少人，透過自由球員、戰力外轉隊的不少，林承飛表示，一定會覺得可惜，但也祝福彼此都有更好發展，「過去王朝是學長們拚下來，希望接下來由我們去創造。」

面對今年球季，林承飛也坦言，改善守備穩定度是春訓第一要務，「把去年的缺失好好改善。」