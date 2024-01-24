快訊

違反營運計畫！鏡電視大選製播政論節目 NCC未罰款僅給「警告」

名律師涉ACE詐騙案！幫洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

爸媽注意！新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

中職／有望成首位高中FA球員 林承飛簽一年約有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，林承飛成為自由球員前夕，簽下一年合約。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，林承飛成為自由球員前夕，簽下一年合約。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，也公布第一階段談薪結果，林承飛只簽下一年合約，今年球季結束就有機會成為自由球員（FA），他對此表示：「一直都是簽一年合約，希望給自己一點壓力。」

林承飛在2015年選秀獲得猿隊第二輪指名，隔年起在一軍穩定出賽，今年邁入第9個球季，有機會達成自由球員年資門檻，將滿27歲的他今年並未簽下複數年合約，而是與猿隊簽下一年、月薪40萬元合約。

跟去年相比月薪增加5萬，林承飛表示，合約方面，球隊展現出很大的心意，譚月的過程也很順利，氣氛融洽，一年合約是自己提出，「想再突破一些。」

林承飛也知道自己年資已經靠近取得自由球員資格，他表示，簽下一年合約是跟經紀公司、家人討論的結果，希望自己可以更好，「給自己壓力。」他也表示，加入職棒以來，一直都是簽一年合約，「希望保有競爭力。」

中職自2013年開放高中畢業生選秀後，隨著陳子豪、梁家榮都綁定複數年合約，林承飛有望成為第一位行使自由球員權利的高中畢業生，他表示，自己有跟梁家榮討論過此事，他有他的想法，大家都是認真打拚的球員。

今年春訓猿隊封王班底成員少了不少人，透過自由球員、戰力外轉隊的不少，林承飛表示，一定會覺得可惜，但也祝福彼此都有更好發展，「過去王朝是學長們拚下來，希望接下來由我們去創造。」

面對今年球季，林承飛也坦言，改善守備穩定度是春訓第一要務，「把去年的缺失好好改善。」

林承飛 自由球員 梁家榮

延伸閱讀

中職／開訓！桃猿首波談薪 梁家榮獲3年約、廖健富1+1

亞錦賽／中華隊包4席明星隊最多 林靖凱防守獎來得尷尬

亞錦賽／一聽安慰再也忍不住淚水 陳聖平纏鬥吞K：讓球隊失望了

Live／徐若熙好投、打線卻不給力 中華0:1再敗給日本無緣連霸

相關新聞

中職／有望成首位高中FA球員 林承飛簽一年約有原因

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，也公布第一階段談薪結果，林承飛只簽下一年合約，今年球季結束就有機會成為自由球員（FA）...

中職／梁家榮3年約要賺奶粉錢 廖健富解釋「1+1」

樂天桃猿隊新球季從嘉義縣棒球場春訓起步，今年首波談薪結果多了兩位「複」翁，梁家榮簽下3年合約、廖健富2年合約，月薪都獲成...

中職／樂天開訓陳禹勳沒現身 領隊低調回應

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，季後被放在60人保留名單外的陳禹勳未現身，續留的可能性降低，猿隊目前僅邀請蔡鎮宇、...

中職／張奕前隊友來了！ 雄鷹首位洋砲命名魔鷹

繼3名洋投戰力之後，台鋼雄鷹隊今天宣布隊史首名洋砲為魔鷹（Steven Moya），背號94號，除了大聯盟經驗，魔鷹還曾...

中職／本來想拒絕…林立第一次當隊長 找小胖請益

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，新任總教練古久保健二指名林立擔任隊長，他坦言當下很想拒絕，但既然總教練指定，自己也...

中職／3月大巨蛋迎戰巨人軍 猿隊古久保健二有期待

今年中華職棒將出現兩名日本教頭，將是25年來首見，樂天桃猿隊新任總教練古久保健二對此表示期待，而春訓一系列對戰日職球隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。