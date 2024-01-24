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中職／樂天開訓陳禹勳沒現身 領隊低調回應

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
陳禹勳未出席樂天桃猿隊開訓。 聯合報系資料照
陳禹勳未出席樂天桃猿隊開訓。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，季後被放在60人保留名單外的陳禹勳未現身，續留的可能性降低，猿隊目前僅邀請蔡鎮宇、吳桀睿參加春訓。

陳禹勳是2013年猿隊選秀會第一指名，效力猿隊10個球季，去年球季37場後援，拿下9次中繼成功，防禦率3.90，季後被放在戰力外，但春訓並未出席。

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，領隊川田喜則。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，領隊川田喜則。記者蘇志畬／攝影

桃猿領隊川田喜則表示：「球隊春訓今天開始，會以現有陣容做準備，也預計邀請1、2位球員來參加測試。」至於是否有邀請陳禹勳？川田喜則並未正面回覆，僅表示這部分由戰力編成部門聯繫。

副領隊沈鈺傑進一步指出，球隊目前已經邀請吳桀睿參加春訓，因過去有肩膀傷勢，自主訓練階段就已經來報到，另外也邀請蔡鎮宇，預計明天會合。

猿隊去年季後一共13人未被列入60人名單，包含蘇俊羽、蔡鎮宇、 游朝惟、黃敬瑋、陳禹勳、曾琦、郭永維、賴鴻誠郭嚴文、范柏絜、萬昭清、林楷錡，以及行使FA的陳俊秀。

其中郭永維、賴鴻誠都獲得台鋼雄鷹隊延攬，郭嚴文則是加盟味全龍，陳俊秀與中信兄弟隊簽下大約，陳禹勳的動向受到關注。

陳禹勳 賴鴻誠 郭嚴文

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