中職／不只兄弟 桃猿日籍教頭領軍爭冠

中華職棒新球季備戰陸續起跑，今天輪到樂天桃猿隊舉辦開訓典禮，本季由日籍總教練古久保健二執掌兵符，挑戰隊史第8冠，回顧中職過去34年歷史，前一次外籍教頭帶隊奪冠已是上個世紀的事。

中職歷年只有3位外籍教頭率隊奪冠，分別是兄弟象隊森下正夫（1992）、山根俊英（1993、1994）及統一獅隊大石彌太郎（1995、1996），從1997年起，已經連續27季本土教頭執教的球隊奪冠，外籍教頭球隊5度爭冠都落敗。

近年外籍教頭已非主流，兄弟在2017到19年間陸續由史耐德、伯納領軍已是最近案例，再往前是義大犀牛隊2014到15年間的大威、馮喬許、羅博特，今年猿隊、兄弟都由日本教練「上位」，久違再有兩隊啟用外籍總教練。

猿隊去年從季後賽闖進總冠軍賽，儘管率先「聽牌」，最終打滿7場不敵味全龍隊，季後曾豪駒下台，原任首席教練的古久保健二接下兵符，挑戰帶領猿隊重返榮耀，而隊史過去7冠帶隊教頭都是洪一中，還不曾出現洪總以外的冠軍教頭。

猿隊昨天也公布簽下左投霸威斯，他過去曾以「邦威」之名效力富邦悍將隊，離開悍將後一度拚回大聯盟，去年則在日職樂天金鷲隊打拚，全季僅在一軍出賽1場、0.2局狂失6分，季後未續約，轉戰台灣的樂天。猿隊已簽妥3位洋投、定位都是先發，持續洽談第4位洋投。