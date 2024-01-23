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中職／昔主動解約還怨沒家人機票 邦威改名霸威斯加入桃猿

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊今天再公布簽下一名洋投，過去效力富邦悍將隊的左投邦威（Manny Bañuelos），轉戰猿隊後改名霸威斯。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天再公布簽下一名洋投，過去效力富邦悍將隊的左投邦威（Manny Bañuelos），轉戰猿隊後改名霸威斯。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天再公布簽下一名洋投，對台灣球迷來說是熟面孔，過去效力富邦悍將隊的左投邦威（Manny Bañuelos），轉戰猿隊後改名霸威斯。

猿隊今天宣布，外籍戰力再添一名生力軍，確定網羅霸威斯入團，他預計於農曆年前抵達台灣加入春訓，提升猿隊先發投手戰力。霸威斯表示，相信今年一定是相當傑出的球季，希望能夠與球隊一同奪下總冠軍。

霸威斯加入猿隊後，將定位為先發投手，補強球隊左投戰力，球團看中過去他在中華職棒的經驗以及實績，因此列入今年外籍戰力補強的重點之一，並於近日達成共識。目前霸威斯仍在自主訓練階段，預計於農曆年前抵台加入球隊春訓。

猿隊陣中已有鈴木駿輔、威能帝以及霸威斯3名洋投，球團仍持續洽談第4位洋將，同樣會以補強先發戰力為主。

霸威斯過去擁有多年美國職棒經驗，於2020、2021年效力悍將，兩個賽季共出賽19場，其中18場為先發登板，取得7勝5敗、防禦率2.76，但2021年因要打奧運提出提前解約，並因家人機票問題於社群網站上抱怨球團；在2022年重返大聯盟，陸續效力洋基、海盜，去年則在日本職棒樂天金鷲隊打拚。

樂天桃猿 海盜 富邦悍將

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