棒球／林瀚蕭帛庭陳瑞慕轉任教練 接「傳承棒」培育後輩

合作金庫棒球隊林瀚及台灣電力棒球隊蕭帛庭、陳瑞慕是國家成棒隊常客，3人正式結束球員生涯、轉任教練，昨天爆米花棒球聯盟賽後，棒協安排引退儀式，送上「傳承棒」盼傳承經驗培育後輩。

林瀚、蕭帛庭、陳瑞慕有職棒實力，但卻沒有踏入職棒窄門，反在業餘打出一片天，多次被選入成棒國家代表隊，實力備受肯定。3人近年國際賽代表作是2018年印尼雅加達亞運棒球項目奪銅，2019年也都入選亞洲棒球錦標賽代表隊，率隊奪下暌違18年的亞錦賽冠軍。

合作金庫棒球隊好手林瀚是「扛30次國家代表隊的真男人」，去年10月底打完全運會後就正式卸下球員身分、成為教練，也有加入冬季棒球聯盟U23世界盃棒球賽培訓隊教練團。

台灣電力棒球隊野手蕭帛庭、捕手陳瑞慕入選國家隊資歷很豐富，但在去年底12月20日開打的爆米花棒球聯盟賽事中，陳瑞慕就掛教練職務，蕭帛庭則是訓練員，也都確定卸下球員身分。

爆米花棒球聯盟預賽昨天在台東舉行，由預賽前2名球隊合庫與台電交手，最終合庫以9比6搶勝。

昨天賽後中華民國棒球協會安排驚喜，特別替3人準備引退儀式，送上花束及印上球員名字的「傳承棒」（教練棒），除了感謝3人過去為國家隊的付出，也希望3人傳承國家隊經驗，培育後輩，讓基層棒球越來越壯大。