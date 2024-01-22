快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名是「財神爺關注人物」 財庫能收穫滿滿

113學測數B／數A考到懷疑人生！考生重拾信心 試題與解答出爐

國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

棒球／林瀚蕭帛庭陳瑞慕轉任教練 接「傳承棒」培育後輩

中央社／ 台北22日電
合作金庫棒球隊林瀚（右1）及台灣電力棒球隊蕭帛庭（左1）、陳瑞慕（右2）是國家成棒隊常客，3人轉任教練，21日爆米花棒球聯盟賽後，棒協安排引退儀式，特別送上「傳承棒」，希望3人傳承國家隊經驗培育後輩。圖／中華民國棒球協會提供
合作金庫棒球隊林瀚（右1）及台灣電力棒球隊蕭帛庭（左1）、陳瑞慕（右2）是國家成棒隊常客，3人轉任教練，21日爆米花棒球聯盟賽後，棒協安排引退儀式，特別送上「傳承棒」，希望3人傳承國家隊經驗培育後輩。圖／中華民國棒球協會提供

合作金庫棒球林瀚及台灣電力棒球隊蕭帛庭、陳瑞慕是國家成棒隊常客，3人正式結束球員生涯、轉任教練，昨天爆米花棒球聯盟賽後，棒協安排引退儀式，送上「傳承棒」盼傳承經驗培育後輩。

林瀚、蕭帛庭、陳瑞慕有職棒實力，但卻沒有踏入職棒窄門，反在業餘打出一片天，多次被選入成棒國家代表隊，實力備受肯定。3人近年國際賽代表作是2018年印尼雅加達亞運棒球項目奪銅，2019年也都入選亞洲棒球錦標賽代表隊，率隊奪下暌違18年的亞錦賽冠軍。

合作金庫棒球隊好手林瀚是「扛30次國家代表隊的真男人」，去年10月底打完全運會後就正式卸下球員身分、成為教練，也有加入冬季棒球聯盟U23世界盃棒球賽培訓隊教練團。

台灣電力棒球隊野手蕭帛庭、捕手陳瑞慕入選國家隊資歷很豐富，但在去年底12月20日開打的爆米花棒球聯盟賽事中，陳瑞慕就掛教練職務，蕭帛庭則是訓練員，也都確定卸下球員身分。

爆米花棒球聯盟預賽昨天在台東舉行，由預賽前2名球隊合庫與台電交手，最終合庫以9比6搶勝。

昨天賽後中華民國棒球協會安排驚喜，特別替3人準備引退儀式，送上花束及印上球員名字的「傳承棒」（教練棒），除了感謝3人過去為國家隊的付出，也希望3人傳承國家隊經驗，培育後輩，讓基層棒球越來越壯大。

棒球 林瀚 全運會

延伸閱讀

MLB／年打50場卻說球季太長 天使瑞登被吐槽沒資格抱怨

大陸「國家隊」護盤A股 ETF上周淨流入611億人民幣

桃園深夜棒球隊開打！黑衣人當街圍毆2男 警逮9人送辦

棒球／「火星人」彭政閔登陸蘭嶼 隔14年圓夢點燃棒球熱

相關新聞

中職／如果沒有我…林暉盛談保護名單疑雲 要讓自己更有價值

一筆自由球員簽約案衍生的保護名單掀起熱議，身為事主之一的林暉盛，不去糾結於究竟有沒有自己的名字，他說如果真的沒有，「就是...

中職／新教頭平野領軍 兄弟力拚總冠軍

中信兄弟隊迎接近3年來第一個沒有衛冕冠軍頭銜的開季，新教頭平野惠一上任有很明確的目標，「今年絕對不會再讓球迷失望」。儘管...

中職／破百球迷春訓賞鷹 王柏融聽「我愛你」心花開

中職新軍台鋼雄鷹隊今年就要升上一軍，為新手賽季備戰中，18日在高雄國慶棒球場展開春訓，20、21日開放進場，吸引上百名球...

中職／「儲備教頭」何時返一軍？彭政閔心中有把尺

彭政閔帶隊中信兄弟隊半季主動請辭下台，轉任二軍教頭兼任農場主管，球團仍視他為「儲備教頭」，期待他在充飽電、準備好重回一軍...

棒球／林瀚蕭帛庭陳瑞慕轉任教練 接「傳承棒」培育後輩

合作金庫棒球隊林瀚及台灣電力棒球隊蕭帛庭、陳瑞慕是國家成棒隊常客，3人正式結束球員生涯、轉任教練，昨天爆米花棒球聯盟賽後...

中職／薪資仲裁申請已截止 聯盟目前收件0件還要等郵寄

中職今年薪資仲裁申請已在上周五截止，截至今天上午，聯盟還未收到任何申請，但這幾天還會再等郵寄的部分，以郵戳為憑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。