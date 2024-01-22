中職／新教頭平野領軍 兄弟力拚總冠軍

中信兄弟隊迎接近3年來第一個沒有衛冕冠軍頭銜的開季，新教頭平野惠一上任有很明確的目標，「今年絕對不會再讓球迷失望」。儘管少了「冠軍行情」加持，團隊薪資仍呈漲幅，領隊劉志威也強調，自己談薪不太在乎數據，更重視選手願意為團隊所做的犧牲。

兄弟昨在屏東中信園區舉辦開訓典禮，平野惠一首度以總教練身分亮相，個性依舊活潑，教練團排排站時正好站在身高193公分的投手教練王建民旁邊，讓身形迷你的他搞笑比畫，選手看了都忍不住笑出聲來。

兄弟去年未能打進季後賽，平野說是令人不甘心、悔恨的球季，「這一年會帶著這樣的覺悟去帶領球隊，想讓大家覺得，身為兄弟球迷真是太好了。」王威晨續任隊長，目標也只有一個，「沒有別的，請大家和我一起拿下總冠軍。」

陳俊秀是兄弟季外最大補強，穿上兄弟黃衫，春訓限定的球衣上還有屏東的太陽標誌，全新戰袍讓他直呼「一定漂亮」。

兄弟過去兩季都有7%以上的團隊薪資漲幅，劉志威坦言有總冠軍，調幅當然會多一點，去年雖沒能奪冠，但今年整體調幅還是增加。鄭凱文行使自由球員權利後回歸，談約已近尾聲，去年月薪73萬元將有小幅減薪，成為繼林益全後再有FA降薪案例。

台北大巨蛋是新球季另一矚目焦點，兄弟身為頭號人氣招牌，也不會在攻蛋行列缺席。劉志威表示，已提出想要安排的場次，但還要等大巨蛋回覆和聯盟協調結果，上、下半季都有規畫。兄弟今年安排大本營洲際棒球場仍有40到50場，變數在於要看大巨蛋可以排到幾場，也會繼續安排台東賽程回饋後山球迷。