中職／破百球迷春訓賞鷹 王柏融聽「我愛你」心花開
中職新軍台鋼雄鷹隊今年就要升上一軍，為新手賽季備戰中，18日在高雄國慶棒球場展開春訓，20、21日開放進場，吸引上百名球迷到場觀看，王柏融聽到來自球迷的告白也直呼感動。
為迎接球迷進場觀看春訓，雄鷹在國慶棒球場設置人形立牌，包括王柏融、陳文杰、王溢正等球星，吉祥物「TAKAO」也以投、打、守不同造型迎賓，分別在打擊區、守備練習區、牛棚區設置3個不同造型立牌。
現場還設有台鋼雄鷹活動區，九宮格、拼圖等互動遊戲讓親子同樂，以及官方商品販售區、會員專區，春訓系列、吉祥物等全新商品熱賣。
近距離互動也是春訓開放進場一大特色，總教練洪一中連兩天主動上前幫球迷簽名、合照，王柏融同樣展現親和力，為現場球迷簽名，感謝球迷在南台灣豔陽下熱情支持。看到「台鋼大王」靠近，球迷大聲告白，「大王我愛你！」還齊聲吶喊加油打氣，讓王柏融開心又感動。
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