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中職／坦言有討論下一步 周思齊無意執教對國際交流更有興趣

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導
周思齊晉升聯盟最高齡選手。中信兄弟提供
周思齊晉升聯盟最高齡選手。中信兄弟提供

周思齊晉升聯盟最高齡選手，今年確定續以選手身分繼續拚戰，他談到之後的規畫，坦言教練職不是自己的興趣，對於行政職更有興趣。

中信兄弟隊今天舉辦開訓典禮，領隊劉志威談到全隊談薪狀況時，對於周思齊的部分語帶神祕，「讓他自己在適當時機講吧！暫時不要破梗。」也引起好奇對於選手生涯是否已經敲定下一步。

「今年我的身分還是球員。」周思齊表示，今年是不是最後一年，目前還沒有答案，但他也不諱言確實有在規畫一些事情，「有和領隊在談，在（生涯）後面了，一定會談後面的事情，會談比較大框架的事情，細節還在談，在體制內的事情盡量幫助球隊，球隊有些計畫。」

周思齊對於退休後的生活有不同想像，他坦言教練不是自己想做的事，反而對行政職比較有興趣，自己喜歡交流，「特助、經理、海外顧問，我比較喜歡交流，我不是開玩笑，本來就對國際交流這些有些興趣。」

周思齊今年已經42歲，在高國慶轉任教練之後，登上現役最高齡選手，生日相差兩個多月的林智勝緊跟在後，投手最高齡則是3月也將滿42歲的潘威倫。

周思齊生涯在一軍出賽1738場，敲出1801支安打、144轟、947分打點，一般預料選手生涯最後一項追逐的個人里程碑是百盗，若能再補上2盗，將是史上第9位千安百轟百盗締造者，他對此也確實有期待，「不是希望（完成），是一定要完成，能完成最好。」

周思齊 高國慶 林智勝

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