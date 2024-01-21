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中職／「儲備教頭」何時返一軍？彭政閔心中有把尺

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導
中信兄弟在屏東舉辦開訓典禮，祈福儀式結束後，一軍總教練平野惠一（前右）與二軍總教練兼農場主管彭政閔（前左）率領教練團亮相合影。
中信兄弟在屏東舉辦開訓典禮，祈福儀式結束後，一軍總教練平野惠一（前右）與二軍總教練兼農場主管彭政閔（前左）率領教練團亮相合影。

彭政閔帶隊中信兄弟隊半季主動請辭下台，轉任二軍教頭兼任農場主管，球團仍視他為「儲備教頭」，期待他在充飽電、準備好重回一軍執掌兵符，彭政閔也親口吐露心中那把尺。

彭政閔原本就以副領隊兼農場總監的身分深耕農場，去年5月10日無預警被升上一軍接掌總教練大位，率隊打下47勝43敗4和、勝率0.522，兄弟翻轉不了頹勢，最終未能取得季後賽席次，他在季後多次請辭，最終確定改由平野惠一接掌一軍兵符，彭政閔回到二軍。

彭政閔今天受訪表示，回到之前就待過的二軍，雖然今年職稱是農場主管兼二軍總教練，但現在自己的角色，二軍教頭才是主要，「說兼任農場總管，是比較合適的說法。」他表示，去年因自己能力有限，無法幫助到球隊戰績，希望接下來可以繼續增進自己。

回到二軍後，彭政閔有明確的課題，他說針對1.5軍選手，希望讓他們有隨時準備回到一軍的想法，年輕選手則是要告訴他們不要害怕失敗，「現在在這邊失敗，是為了增加你上一軍成功的機率。」第三點，他則強調希望選手更有求勝心，「這三個都是接下來這個位置的重點。」

中華職棒中信兄弟隊21日在屏東中國信託公益園區舉辦開訓典禮。 中央通訊社
中華職棒中信兄弟隊21日在屏東中國信託公益園區舉辦開訓典禮。 中央通訊社

兄弟領隊劉志威先前曾提到，彭政閔一直都是球團重點培養的教練，若有一天他覺得自己準備好了，仍希望由他來帶領一軍。彭政閔今天也被問到對於有一天再上一軍擔任教頭的信心，他回應：「自己當然是有信心。」

何時會是自己覺得準備好的時候？總冠軍並非標準，彭政閔坦言總教練這個位置不容易，「每年只有一個總教練不會被罵，就是拿到總冠軍的總教練，但也只是被罵比較少，準備再多總教練也不一定能拿到總冠軍，但是我覺得至少自己可以有更多能力去面對狀況，更對得起球迷、球團，以及所有認真拚鬥的選手和教練時。」

彭政閔 中信兄弟 平野惠一

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