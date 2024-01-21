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中職／艾士特也簽妥 兄弟5洋投就位持續注意外援

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導
中信兄弟先發投手艾士特。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手艾士特。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊第5位洋將確定簽妥，左投艾士特回到兄弟陣營，今年將以罕見的4名外籍左投迎接球季開打，領隊劉志威釋疑洋將獵才並未側重左投，單純能力排序。

兄弟先前已經公布簽下象魔力、德保拉、克迪、猛登，劉志威今天在開訓典禮上證實，艾士特的合約也已經完成。

兄弟今年簽下的5位洋投中，僅猛登一位右投，其餘全數都是左投，形成罕見的配置。劉志威對此表示，單純從能力排序中去找投手，相信各隊從去年開始也都感受到洋投不好找，尤其是南韓職棒搶得滿凶。已經有了超過登錄上限的5洋投，兄弟持續關注洋將市場，「會持續和其他洋投聯繫，畢竟也不知道季中會有什麼狀況。」

此外，外籍教頭佛斯特也確定回鍋，擔任復健投手教練，劉志威表示，這是佛斯特過去擔任過的位置，協助黃恩賜復健，這是他的專長，去年開始剛好投手傷兵也比較多，希望佛斯特在這個位置協助球隊。

黃恩賜 中信兄弟 韓職

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