中職／兄弟談薪近尾聲 鄭凱文FA降薪、周思齊先不破梗

中信兄弟隊今天在屏東中信園區正式開訓，領隊劉志威透露談薪進度，只剩2到3位尚未談妥，整體調幅仍是上升，其中申請自由球員回簽的投手鄭凱文，薪水將有調降。

兄弟前兩季在冠軍行情帶動下，團隊薪資都有7%以上的漲幅，但去年未打進季後賽、連霸夢碎，季外談薪狀況是否受到影響？劉志威不諱言，如果有總冠軍，調幅當然會多一點，但今年整體調幅還是增加，球隊談薪有個機制，若是全季一軍先發，都會在薪資上獲得肯定。

中信兄弟隊周思齊。圖／中信兄弟隊提供

鄭凱文行使FA權利後回到兄弟，合約尚未底定複數年或單一年，但已經接近談妥，去年月薪73萬元的他，也確定將會有些微降薪，成為繼林益全後再有FA降薪案例。

中職現役最高齡選手周思齊的合約也還在洽談，對於他的規畫，劉志威語帶神祕，「讓他自己在適當時機講吧！暫時不要破梗，其實都差不多了。」