棒球／「火星人」彭政閔登陸蘭嶼 隔14年圓夢點燃棒球熱

台灣火星人運動發展協會「第五屆公益棒球訓練營」前進離島蘭嶼，上個月榮譽理事長彭政閔率領五位教練，指導包含蘭嶼中學及椰油、朗島、蘭嶼等三所國小，合計超過40位學生，恰恰也鼓勵1月30日要參加台東縣內國中硬式棒球聯賽的蘭嶼青少棒隊勇敢追夢、證明自己。

「恰恰」彭政閔在一次觀看中信盃黑豹旗時，蘭嶼高中教練曾智宏曾表達蘭嶼中學棒球隊現況，不僅訓練場地及球具用品不足，軟體訓練的課程及資訊也相當缺乏，因此促成此次在蘭嶼的公益棒球訓練營活動。

彭政閔與蘭嶼的緣分更要話說17年前，當時加入兄弟象第5年的恰恰，收到蘭嶼當地國小老師來信，島上小朋友熱愛棒球，但苦無經費購買球具，當時彭政閔就與隊友合資，捐贈蘭嶼四支棒球隊每位小朋友各一個手套。

當時蘭嶼小朋友都很期待恰恰能到蘭嶼，原本14年前，彭政閔曾抵達台東，想搭機飛往蘭嶼，不料下午班機都停飛，而錯失了到蘭嶼的機會，這一等就是14年後。

台灣火星人運動發展協會過去曾造訪澎湖、雲林、彰化等地舉辦訓練營，前兩年因為疫情停辦，今年重啟訓練營，選擇到離島蘭嶼舉辦。

彭政閔表示：「很開心有機會能到蘭嶼進行回饋，這也是他首度來到蘭嶼，看見島上的孩子喜歡棒球的樣子非常感動。」這次到蘭嶼回饋讓彭政閔圓夢，他也期許小球員勇敢追夢，期待此趟公益棒球訓練營能讓蘭嶼島上的棒球再次燃燒起來。

訓練營分兩部分進行，由彭政閔帶領教練徐樂及兩位助理教練負責指導蘭嶼中學棒球隊，國小球員則邀請台東大學棒球隊魏柏燁及徐葵兩位選手來進行初階指導，透過輕鬆傳接訓練及遊戲方式讓小朋友喜愛棒球，進而對棒球產生興趣。

蘭嶼中學教練曾智宏表示，因為是海島，島上的設備很容易就受到鹽份高的海風影響而損壞，尤其是金屬製的護網很快就銹蝕，因此協會此行捐贈練習衣帽、棒球手套等球具外，也捐贈了三座護網。

此次公益訓練營也非常感謝高林公司、瑪林公司及協辦單位沛肯公司的大力支持與贊助，以及台東縣政府、蘭嶼鄉公所、蘭嶼中學、椰油國小在行政工作及場地協助，讓此趟公益棒球訓練營得以圓滿順利完成。