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日職／孫易磊火腿春訓二軍出發 3台將同節奏起步

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
火腿隊今天宣布孫易磊春訓分配在二軍。 聯合報系資料照
火腿隊今天宣布孫易磊春訓分配在二軍。 聯合報系資料照

隨著王柏融、吳念庭、張奕陸續返台，今年球季只剩下3+1名台將在日本職棒打拚，而火腿隊今天宣布孫易磊春訓分配在二軍，3名已簽約台將春訓時都在二軍起步，另外還有徐翔聖等待加盟。

日職火腿隊今天公布春訓分組，一軍共有40人，其中20名投手、6名捕手、7名內野手、7名外野手，以清宮幸太郎、萬波中正等主力為首，另外去年選秀會第2指名的捕手進藤勇也、第3指名的外野手宮崎一樹也都分在一軍。

二軍則有43人，其中投手占了25人，孫易磊就在名單中，還包含去年火腿第1指名左投細野晴希、前年1指「二刀流」矢澤宏太等人。

去年日職剩下5名台將征戰，其中王柏融返台加盟台鋼雄鷹隊，而吳念庭和張奕則預計參加今年中職選秀，樂天金鷲隊的宋家豪、王彥程春訓也被分配在二軍。

除了現在檯面上的三名台灣球員，今年日職還有鶯歌工商的台日混血徐翔聖等待加入，他在去年日職育成選秀會上以高橋翔聖之名，在首輪被養樂多隊挑中，要等今年畢業後才能正式簽約。

中職選秀 火腿 王柏融

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