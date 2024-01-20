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中職／狂！Fubon Angels商品賣500萬 演唱會1200萬入袋
棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行2024《 Volume Up! 》演唱會，為期2天的活動全員到齊，展現不同於平時球場中的魅力，吸金能力也超強，兩天商品銷售達500萬，總收入（含贊助）來到1200萬元。
Fubon Angels自2017年成軍，今年首度舉辦售票公演，同時也是全台首支舉辦售票演唱會的啦啦隊，自4月展開場勘、前置，長達九個月的籌備期，除了以往的唱跳演出外，還將長笛、跑步機舞蹈、空中環、魔術秀等才藝搬上舞台。
不少粉絲在演場會開放入場前就開始排隊等待，商品部更湧現人潮，本次推出演場會限定的Fubon Angels 女孩球卡《典藏木盒演唱會限定版》，兩日各限量販售50盒，全數宣告完售。
演唱會首日吸引千名粉絲，昨天則是滿場完售，最終活動完美落幕，也讓不少Angels感動落淚，粉絲直呼「精彩表演」、「寫進歷史了」。
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