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中職／狂！Fubon Angels商品賣500萬 演唱會1200萬入袋

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行《 Volume Up! 》演唱會，昨晚完美落幕。圖／富邦育樂提供
棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行《 Volume Up! 》演唱會，昨晚完美落幕。圖／富邦育樂提供

棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行2024《 Volume Up! 》演唱會，為期2天的活動全員到齊，展現不同於平時球場中的魅力，吸金能力也超強，兩天商品銷售達500萬，總收入（含贊助）來到1200萬元。

Fubon Angels自2017年成軍，今年首度舉辦售票公演，同時也是全台首支舉辦售票演唱會的啦啦隊，自4月展開場勘、前置，長達九個月的籌備期，除了以往的唱跳演出外，還將長笛、跑步機舞蹈、空中環、魔術秀等才藝搬上舞台。

不少粉絲在演場會開放入場前就開始排隊等待，商品部更湧現人潮，本次推出演場會限定的Fubon Angels 女孩球卡《典藏木盒演唱會限定版》，兩日各限量販售50盒，全數宣告完售。

演唱會首日吸引千名粉絲，昨天則是滿場完售，最終活動完美落幕，也讓不少Angels感動落淚，粉絲直呼「精彩表演」、「寫進歷史了」。

棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行《 Volume Up! 》演唱會，昨晚完美落幕。圖／富邦育樂提供
棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行《 Volume Up! 》演唱會，昨晚完美落幕。圖／富邦育樂提供

棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行《 Volume Up! 》演唱會，昨晚完美落幕。圖／富邦育樂提供
棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行《 Volume Up! 》演唱會，昨晚完美落幕。圖／富邦育樂提供

棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行《 Volume Up! 》演唱會，昨晚完美落幕。圖／富邦育樂提供
棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行《 Volume Up! 》演唱會，昨晚完美落幕。圖／富邦育樂提供

棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行《 Volume Up! 》演唱會，昨晚完美落幕。圖／富邦育樂提供
棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels在18、19日舉行《 Volume Up! 》演唱會，昨晚完美落幕。圖／富邦育樂提供

Fubon Angels 啦啦隊 魔術

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