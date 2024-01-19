中職／兄弟簽下劉志宏 李承恩引退、潘泓凱離隊
中信兄弟球團今天宣布簽下前統一獅左投劉志宏，另外也向李承恩、潘泓凱說「Thank You」，李承恩因生涯規劃選擇引退，27歲捕手潘泓凱則離開兄弟另尋機會。
劉志宏在2021年選秀獲得獅隊第3指名，188公分的身高加上曾在二軍投出152公里球速，受到期待，去年因接受韌帶置換手術，今年一軍出賽機會不高，被獅隊放在60人名單之外，獅隊雖有意簽回，但兄弟遞出複數年約網羅成功。
兄弟球團表示，劉志宏今年球季結束後，選擇加入中信兄弟，重新整裝待發繼續努力，期待劉志宏在傷癒復出後，拿出精彩表現幫助球隊贏得勝利。
李承恩則是中信兄弟在2022年選秀會第9輪選進的內野好手，2023年球季在二軍累積51場出賽，擊出11支安打，打擊率2成25，今年球季結束後，因個人生涯規劃選擇引退，中信兄弟球團也尊重李承恩的意願，由衷祝福李承恩未來一帆風順。
潘泓凱同樣是2022年選秀會第8輪指名，去年球季在二軍累積34場出賽，打擊率1成89，球季結束後未被列入到60人保護名單。經與球團討論後，潘泓凱選擇離開球隊另尋機會，中信兄弟球團感謝潘泓凱為球隊的付出，未來在球場上繼續努力。
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