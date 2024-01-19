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中職／雄鷹開訓 王柏融當首任隊長

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄報導
台鋼雄鷹隊昨天開訓，總教練洪一中（中）宣布由王柏融（右）擔任隊長、陳正毅（左）擔任副隊長。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊昨天開訓，總教練洪一中（中）宣布由王柏融（右）擔任隊長、陳正毅（左）擔任副隊長。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊史上第一位隊長由總教練洪一中揭曉，「大王」王柏融接下重任，洪總透露，王柏融不僅資歷豐富，也是扛起責任的時候，王柏融聽到嚇一跳，但也準備好擔任「橋梁」。

雄鷹昨在高雄青埔棒球場展開春訓，60球員加自行培訓的張奕，軍容壯盛，洪總宣布王柏融擔任隊長，23歲投手陳正毅任副隊長。

在洪總來看，王柏融過去在中職一路順暢，到了日職有很好經驗，「有過顛峰，也到過谷底，會使人成長，由他帶領球隊，我放心。」

接任隊長在王柏融意料之外，「因為還有很多學長，他選擇了我，就是全力做好這個角色，擔任教練選手之間的橋梁。」上一次當隊長已經是高中時期，「工作大同小異，就是帶領學弟。」

洪總也透露，自己加入台鋼後，就一直想找王柏融過來，但是沒有方法成真。直到透過世紀交易案圓夢，「很多事還是要講緣分。」

副隊長陳正毅不僅出乎外界預料，陳正毅也很意外：「怎麼會是我？」但據瞭解，洪總決定人選時毫不猶豫，大學前都沒接觸過科班訓練的，積極練習的態度被洪總看中，陳正毅說：「這不是我的特色，是本分。」

陳正毅是史上第一位出身小琉球的中職球員，就讀環球科大前都在乙組、社團球隊，卻能受到雄鷹青睞，成為創隊球員之一。陳正毅說：「想把第一人的責任做到最好。」

王柏融 台鋼雄鷹 張奕 洪一中

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