中職／加入雄鷹「到新家」 施子謙準備重返先發

台鋼雄鷹隊透過交易、擴編選秀、戰力外補強，獲得不少一軍資歷好手，今天在高雄青埔棒球場展開春訓，總教練洪一中對資深球員有初步安排，江承諺、施子謙朝先發準備，施子謙首次穿上不同球衣春訓，有「來到新家」感覺。

洪總表示，資深選手方面，定位比較清楚，會依照他們原本習慣的位置去安排，江承諺、施子謙都會先朝先發方向，「春訓過程投手教練也會觀察，視情況決定要不要調整。」至於王躍霖則因長期擔任後援，仍定位在牛棚。

施子謙過去三年在一軍都以後援為主，不過生涯前4年都是先發，有兩個球季單季投滿百局，如今有望重返先發，施子謙說：「第一天來練習，還在熟悉節奏，有這埸的任務，就是先做好自己，再看接下來調整的進度。」

去年季後在擴編選秀被雄鷹隊選中，施子謙表示，自己在加入職棒之前，就有想過換球隊的事情，因為在台灣算少見，「但可以面對不同競爭壓力，球員也能轉換一下心境。」

2017年加入職棒後，施子謙連續7年都在獅隊春訓，今年換上新球衣，他表示：「以往在統一春訓就是回家的感覺，現在來到新家，也是有認識的球員，不會太陌生，其他球員多多聊天，就會適應。」