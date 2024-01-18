快訊

新北地院警告不能提割頸案「乾哥乾妹」掀民怨 司法院發聲了

國民黨立院「韓江配」4年前有跡可循 知情人士曝搭配「3重大原因」

印度羽賽／挑戰失敗露笑容 戴資穎解釋：沒想到差這麼多

中職／加入雄鷹「到新家」 施子謙準備重返先發

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
施子謙透過擴編選秀加盟台鋼雄鷹隊。圖／台鋼雄鷹隊提供
施子謙透過擴編選秀加盟台鋼雄鷹隊。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊透過交易、擴編選秀、戰力外補強，獲得不少一軍資歷好手，今天在高雄青埔棒球場展開春訓，總教練洪一中對資深球員有初步安排，江承諺、施子謙朝先發準備，施子謙首次穿上不同球衣春訓，有「來到新家」感覺。

洪總表示，資深選手方面，定位比較清楚，會依照他們原本習慣的位置去安排，江承諺、施子謙都會先朝先發方向，「春訓過程投手教練也會觀察，視情況決定要不要調整。」至於王躍霖則因長期擔任後援，仍定位在牛棚。

施子謙過去三年在一軍都以後援為主，不過生涯前4年都是先發，有兩個球季單季投滿百局，如今有望重返先發，施子謙說：「第一天來練習，還在熟悉節奏，有這埸的任務，就是先做好自己，再看接下來調整的進度。」

去年季後在擴編選秀被雄鷹隊選中，施子謙表示，自己在加入職棒之前，就有想過換球隊的事情，因為在台灣算少見，「但可以面對不同競爭壓力，球員也能轉換一下心境。」

2017年加入職棒後，施子謙連續7年都在獅隊春訓，今年換上新球衣，他表示：「以往在統一春訓就是回家的感覺，現在來到新家，也是有認識的球員，不會太陌生，其他球員多多聊天，就會適應。」

施子謙 選秀 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

中職／雄鷹成軍王柏融穿新衣掀歡呼 郭俊麟也沒缺席

中職／林振賢接二軍教頭有原因 雄鷹還有新面孔

中職／台鋼雄鷹教練團有林威助？洪總：應該沒有

相關新聞

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

台鋼雄鷹隊史上第一位隊長的棒子，今天由總教練洪一中交到「大王」王柏融手中，洪總透露原因，王柏融不僅資歷豐富，也是扛起責任...

中職／「台灣很溫暖」 張奕首次在台春訓好新鮮

前旅日台灣投手張奕今天穿上台鋼雄鷹球衣，在高雄青埔棒球場現身，以自行培訓身分加入春訓，感受台灣南部溫暖陽光，希望盡快適應...

中職／樂天桃猿確定續約威能帝 與邦威接觸中

樂天桃猿隊確定與威能帝完成續約，他也透過影片表達重返猿隊的喜悅，接下來預計2月抵台加入春訓，至於今天傳出的前富邦悍將邦威...

中職／加入雄鷹「到新家」 施子謙準備重返先發

台鋼雄鷹隊透過交易、擴編選秀、戰力外補強，獲得不少一軍資歷好手，今天在高雄青埔棒球場展開春訓，總教練洪一中對資深球員有初...

中職／雄鷹洋砲不是雷雅德 日職左打砲手待命

台鋼雄鷹隊今天在高雄展開春訓，兩名日本投手笠原祥太郎、小野寺賢人已經報到，外籍野手招攬階段也已經進入最後步驟，人選不是外...

中職／接台鋼雄鷹二軍守備教練 國體大教頭邱俊文掙扎及不捨

國立體大棒球隊總教練邱俊文今天率隊打大專聯賽季軍戰，接下來有新挑戰將接任台鋼雄鷹二軍內野守備教練；邱俊文坦言有掙扎也有不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。