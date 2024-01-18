中職／「台灣很溫暖」 張奕首次在台春訓好新鮮

前旅日台灣投手張奕今天穿上台鋼雄鷹球衣，在高雄青埔棒球場現身，以自行培訓身分加入春訓，感受台灣南部溫暖陽光，希望盡快適應不同春訓節奏，第一次在台灣參加春訓，張奕說：「還在慢慢習慣。」跟日本最大不同是，日職通常2月1日才開訓，氣候也不同，「這邊很溫暖，日本太冷了，丟球很舒服，日本太冷了，伸展在做比較久。」

張奕決定返台參加今年中華職棒選秀，去年球季後先與台鋼一起參加冬季聯盟，之後回到日本繼續治療，前兩天才又回來，至於先前的肩膀傷勢，張奕說：「已經完全恢復，冬盟的時候也沒有發炎，只是那時候投起來還比較謹慎。」

目前張奕朝著1個多月後的練習賽備戰中，節奏上不用太急，因為二軍開季也比較晚，慢慢加強體能。

決定與雄鷹簽下自行培訓合約，張奕表示，去年在日本測試會時，總教練洪一中就有來觀察，當時也有些交談，回來之後又在冬盟與這批年輕球員當隊友，再加上雄鷹現在兩名日本投手，笠原祥太郎跟張奕是同梯，小野寺賢人則是在冬盟相識，已有熟悉感。