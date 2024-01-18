快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

中職／「台灣很溫暖」 張奕首次在台春訓好新鮮

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊今天在高雄青埔棒球場舉行春訓開訓，前旅日投手張奕加入訓練。記者蘇志畬／攝影
台鋼雄鷹隊今天在高雄青埔棒球場舉行春訓開訓，前旅日投手張奕加入訓練。記者蘇志畬／攝影

前旅日台灣投手張奕今天穿上台鋼雄鷹球衣，在高雄青埔棒球場現身，以自行培訓身分加入春訓，感受台灣南部溫暖陽光，希望盡快適應不同春訓節奏，第一次在台灣參加春訓，張奕說：「還在慢慢習慣。」跟日本最大不同是，日職通常2月1日才開訓，氣候也不同，「這邊很溫暖，日本太冷了，丟球很舒服，日本太冷了，伸展在做比較久。」

張奕決定返台參加今年中華職棒選秀，去年球季後先與台鋼一起參加冬季聯盟，之後回到日本繼續治療，前兩天才又回來，至於先前的肩膀傷勢，張奕說：「已經完全恢復，冬盟的時候也沒有發炎，只是那時候投起來還比較謹慎。」

目前張奕朝著1個多月後的練習賽備戰中，節奏上不用太急，因為二軍開季也比較晚，慢慢加強體能。

決定與雄鷹簽下自行培訓合約，張奕表示，去年在日本測試會時，總教練洪一中就有來觀察，當時也有些交談，回來之後又在冬盟與這批年輕球員當隊友，再加上雄鷹現在兩名日本投手，笠原祥太郎跟張奕是同梯，小野寺賢人則是在冬盟相識，已有熟悉感。

張奕 冬盟 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／陳其邁跳雄鷹應援曲吸睛 網：下個目標是唱跳歌手

中職／自行培訓簽下張奕 雄鷹選秀鎖定旅外即戰力

中職／張奕與台鋼雄鷹簽自行培訓 有望近日定案

中職／海歸球員掀選秀波瀾 悍將、雄鷹篤定吞大補丸

相關新聞

中職／「台灣很溫暖」 張奕首次在台春訓好新鮮

前旅日台灣投手張奕今天穿上台鋼雄鷹球衣，在高雄青埔棒球場現身，以自行培訓身分加入春訓，感受台灣南部溫暖陽光，希望盡快適應...

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

台鋼雄鷹隊史上第一位隊長的棒子，今天由總教練洪一中交到「大王」王柏融手中，洪總透露原因，王柏融不僅資歷豐富，也是扛起責任...

中職／樂天桃猿確定續約威能帝 與邦威接觸中

樂天桃猿隊確定與威能帝完成續約，他也透過影片表達重返猿隊的喜悅，接下來預計2月抵台加入春訓，至於今天傳出的前富邦悍將邦威...

中職／接台鋼雄鷹二軍守備教練 國體大教頭邱俊文掙扎及不捨

國立體大棒球隊總教練邱俊文今天率隊打大專聯賽季軍戰，接下來有新挑戰將接任台鋼雄鷹二軍內野守備教練；邱俊文坦言有掙扎也有不...

中職／態度被洪總看見 陳正毅扛副隊長有第一人責任

台鋼雄鷹隊今年升上一軍，王柏融扛起隊長帶領球員向前衝，副隊長陳正毅的名字則出乎外界預料，陳正毅也很意外：「怎麼會是我？」...

中職／陳其邁跳雄鷹應援曲吸睛 網：下個目標是唱跳歌手

中職台鋼雄鷹隊成軍，高雄市長陳其邁強調，市府會力挺台鋼，一定挺到讓台鋼有感覺，也與啦啦隊跳應援曲，慢半拍動作逗趣引發討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。