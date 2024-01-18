中職／態度被洪總看見 陳正毅扛副隊長有第一人責任

台鋼雄鷹隊今年升上一軍，王柏融扛起隊長帶領球員向前衝，副隊長陳正毅的名字則出乎外界預料，陳正毅也很意外：「怎麼會是我？」大學前都沒接觸過科班訓練的他，積極練習的態度被洪總看中，他說：「這不是我的特色，是本分。」

雄鷹隊今天在高雄青埔棒球場展開春訓第一天，總教練洪一中公布隊長、副隊長人選，念到陳正毅時，全隊都有點驚訝，陳正毅也說：「今天早上才知道，很多前輩經驗比我多，一直在想為什麼？」

陳正毅是史上第一位出身小琉球的中職球員，國中學校只有慢壘社團，高中三年每天搭船通勤就讀東港海事，也加入棒球校隊，但直到環球科大才開始接受科班訓練，最後在2022年選秀會第24輪獲得雄鷹青睞，成為創隊成員之一。

大學時期曾當過隊長，陳正毅如今扛起副隊長，他說：「要全力幫助柏融賢拜，傳達教練的要求，做到最好。」至於被洪總欽點的原因，他想了又想，「可能是因為我體能跑第一吧，訓練也會先去準備，最後一個才走，洪總滿重視態度。」

高中是乙組球隊又是小琉球第一人，陳正毅知道自己會是後輩觀察的榜樣，「想把第一人的責任做到最好，要更拚，帶給後面的人夢想。」