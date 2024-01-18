快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／樂天桃猿確定續約威能帝 與邦威接觸中

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
傳前富邦悍將洋投、近兩年曾重返大聯盟的邦威將重返中職加入猿隊。 本報資料照片
傳前富邦悍將洋投、近兩年曾重返大聯盟的邦威將重返中職加入猿隊。 本報資料照片

樂天桃猿隊確定與威能帝完成續約，他也透過影片表達重返猿隊的喜悅，接下來預計2月抵台加入春訓，至於今天傳出的前富邦悍將邦威也將加入猿隊，球團僅證實有接觸。

猿隊球團今天公布，確定續留洋投威能帝，去年球季結束後球團就積極與威能帝洽談合約，並在近日達成合約共識，球團表示：「去年威能帝的表現，無疑對球隊有很大的加分，很高興威能帝回到樂天桃猿，也相期待他能夠發揮過往的水準。」

目前威能帝仍在自主訓練，預計於2月抵台加入球隊春訓，他透過影片說，自己相當開心能夠回到樂天，期待今年能夠再次和球隊一起打入季後賽，並與10號隊友們相約在球場見。

樂天桃猿與洋投威能帝完成續約。 本報資料照片
樂天桃猿與洋投威能帝完成續約。 本報資料照片

威能帝在去年季中加盟樂天桃猿，定位為先發投手，是球隊相當倚重的戰力，去年出賽8場皆為先發登板，例行賽戰績4勝1敗防禦率僅2.09，一路和球隊闖入台灣大賽。

另外，「ESPN」記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）今在X（舊稱推特）指出，邦威已跟樂天簽下1年合約，並有附帶條件的自動續約選擇權。

對此，樂天球團表示，確實有和邦威接觸，不過目前細節還在確認當中，正式簽約後，會再向大家公布好消息。

邦威曾於2020、2021年效力富邦悍將，2022年重返大聯盟，先後效力洋基、海盜，拿下2勝1敗、5次中繼成功、1次救援成功，防禦率4.39；去年效力日職樂天金鷲，但僅在一軍登板1場，後援0.2局狂失6分，防禦率高達81.00。

樂天桃猿 富邦悍將 海盜

延伸閱讀

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

中職／洪總欽點王柏融接雄鷹初代目隊長 陳正毅當副隊長

中職／多項縮時改革接軌國際 談薪、球卡卻成進步絆腳石

中職／藍寅倫盼再創高峰 王柏融給後輩建言：接受失敗

相關新聞

中職／「台灣很溫暖」 張奕首次在台春訓好新鮮

前旅日台灣投手張奕今天穿上台鋼雄鷹球衣，在高雄青埔棒球場現身，以自行培訓身分加入春訓，感受台灣南部溫暖陽光，希望盡快適應...

中職／一直想要王柏融…洪總夢成真 欽點新隊長有原因

台鋼雄鷹隊史上第一位隊長的棒子，今天由總教練洪一中交到「大王」王柏融手中，洪總透露原因，王柏融不僅資歷豐富，也是扛起責任...

中職／樂天桃猿確定續約威能帝 與邦威接觸中

樂天桃猿隊確定與威能帝完成續約，他也透過影片表達重返猿隊的喜悅，接下來預計2月抵台加入春訓，至於今天傳出的前富邦悍將邦威...

中職／接台鋼雄鷹二軍守備教練 國體大教頭邱俊文掙扎及不捨

國立體大棒球隊總教練邱俊文今天率隊打大專聯賽季軍戰，接下來有新挑戰將接任台鋼雄鷹二軍內野守備教練；邱俊文坦言有掙扎也有不...

中職／態度被洪總看見 陳正毅扛副隊長有第一人責任

台鋼雄鷹隊今年升上一軍，王柏融扛起隊長帶領球員向前衝，副隊長陳正毅的名字則出乎外界預料，陳正毅也很意外：「怎麼會是我？」...

中職／陳其邁跳雄鷹應援曲吸睛 網：下個目標是唱跳歌手

中職台鋼雄鷹隊成軍，高雄市長陳其邁強調，市府會力挺台鋼，一定挺到讓台鋼有感覺，也與啦啦隊跳應援曲，慢半拍動作逗趣引發討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。