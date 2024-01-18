中職／樂天桃猿確定續約威能帝 與邦威接觸中

樂天桃猿隊確定與威能帝完成續約，他也透過影片表達重返猿隊的喜悅，接下來預計2月抵台加入春訓，至於今天傳出的前富邦悍將邦威也將加入猿隊，球團僅證實有接觸。

猿隊球團今天公布，確定續留洋投威能帝，去年球季結束後球團就積極與威能帝洽談合約，並在近日達成合約共識，球團表示：「去年威能帝的表現，無疑對球隊有很大的加分，很高興威能帝回到樂天桃猿，也相期待他能夠發揮過往的水準。」

目前威能帝仍在自主訓練，預計於2月抵台加入球隊春訓，他透過影片說，自己相當開心能夠回到樂天，期待今年能夠再次和球隊一起打入季後賽，並與10號隊友們相約在球場見。

樂天桃猿與洋投威能帝完成續約。 本報資料照片

威能帝在去年季中加盟樂天桃猿，定位為先發投手，是球隊相當倚重的戰力，去年出賽8場皆為先發登板，例行賽戰績4勝1敗防禦率僅2.09，一路和球隊闖入台灣大賽。

另外，「ESPN」記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）今在X（舊稱推特）指出，邦威已跟樂天簽下1年合約，並有附帶條件的自動續約選擇權。

對此，樂天球團表示，確實有和邦威接觸，不過目前細節還在確認當中，正式簽約後，會再向大家公布好消息。

邦威曾於2020、2021年效力富邦悍將，2022年重返大聯盟，先後效力洋基、海盜，拿下2勝1敗、5次中繼成功、1次救援成功，防禦率4.39；去年效力日職樂天金鷲，但僅在一軍登板1場，後援0.2局狂失6分，防禦率高達81.00。