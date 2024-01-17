中職／藍寅倫盼再創高峰 王柏融給後輩建言：接受失敗
「大王」王柏融今天穿上台鋼雄鷹9號球衣亮相，在成軍儀式上還擔任示範模特，他表示，大家都說這件新球衣比去年好看，也對後輩給出建言，「學會接受失敗，從失敗中成長。」
王柏融去年結束5年旅日生涯，返台與台鋼雄鷹簽下3年3600萬元合約，今天正式穿上將在一軍賽場爭戰的戰袍，他說：「穿這件球衣，等了一段時間，隊友都說，這件比去年的好看。」
對於新球季，王柏融當然非常期待，「回到自己國家打球，心情是不一樣的。」他也希望能夠保持健康，「每一場都能上場。」
這件新球衣對藍寅倫則有不同意義，透過交易轉戰雄鷹的他說：「對我來說是新生命，打出以往不同的自己。」他也期許這支新球隊能展現新氣象，「新球員多，要有企圖心，態度要很好。」
對於與王柏融這位好友再次同隊，藍寅倫則表示，兩人有聊不完的話題，「很熟悉的感覺，過去是透過電視看他在日本打拚，很想鼓勵他，柏融回來雖然有些遺憾，但大家也會有期待，希望再一次共創高峰。」
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