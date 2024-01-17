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中職／自行培訓簽下張奕 雄鷹選秀鎖定旅外即戰力

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
中華職棒第六隊，台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉行「I'm IN 飛向一軍」成軍記者會，領隊劉東洋出席。記者蘇志畬／攝影
中華職棒第六隊，台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉行「I'm IN 飛向一軍」成軍記者會，領隊劉東洋出席。記者蘇志畬／攝影

台鋼雄鷹今年起升上中職一軍戰場，今天成軍記者會上，董事長王炯棻意外「暴雷」，今年選秀可能找旅外戰力，領隊劉東洋以邏輯思考，今年旅外戰力不錯，加上球隊考量即戰力為主。

雄鷹成軍記者會軍容壯盛，中職會長蔡其昌先喊「2年爭冠」，高雄市長陳其邁則說：「今年搞不好努力一點，旗開得勝。」劉東洋聽到露出微笑，對戰力保守看待，「第一步先讓高雄球迷有感。」

台鋼透過世紀交易案，換來王溢正等一軍即戰力，還迎來「大王」王柏融加盟，並透過兩次擴編選秀補強，實力不容小覷。

但對於球隊幾年能夠爭冠？劉東洋表示：「一步一步來，現在戰力到位，全力以赴，第一步先讓高雄球迷有感。」擔心球迷若覺得新球隊不堪一擊，就會流失，「要打出好的比賽，展現出競爭力。」

至於雄鷹董事長王炯棻提到，選秀抽到第二順位籤，希望今年季中選秀能補進旅外球員，劉東洋表示，中職選秀會報名人選還沒確定，但目前看來，旅外人數的質跟量都不錯，「球隊會考量即戰力。」

今年計劃投入中職選秀的有旅日雙雄吳念庭、張奕，其中張奕確定與雄鷹簽下自行培訓合約，明天就會加入春訓。

中職選秀 台鋼雄鷹 張奕

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