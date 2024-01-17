中職／林振賢接二軍教頭有原因 雄鷹還有新面孔
台鋼雄鷹今天在成軍記者會上，公開新球衣、吉祥物之外，教練團名單也大致底定，二軍總教練由林振賢接掌，領隊劉東洋表示，考量他的資歷豐富，與總教練洪一中溝通上也沒有問題。
雄鷹一軍總教練洪一中透過沙畫介紹登場，掀起歡呼聲，一軍首席教練由鄧蒔陽擔任，並兼內野守備教練，二軍總教練則是原統籌教練林振賢接手。
雄鷹今年升上一軍，二軍由誰帶隊外界都很好奇，劉東洋表示，二軍總教練的角色，跟一軍聯繫、溝通很重要，林振賢與洪總合作多年，相信溝通無礙，帶兵也很嚴格，加上過去在二軍、冬季聯盟都擔任過總教練，經驗上沒有問題。
攤開名單，多半都由原本二軍教練團接任，二軍內野守備教練邱俊文是少數新面孔，劉東洋表示，球隊需要這樣的人選，而邱俊文在國立體育大學執教風評不錯，加上他過去選手時期也有過往來，因此提出邀約，「謝謝龔（榮堂）總教練成全。」
名單中還有缺口，像是二軍沒有捕手教練，劉東洋表示，接下來還會持續尋覓，無論本土、外籍教練，都會考慮。
台鋼雄鷹教練團名單：
一軍總教練：洪一中
一軍首席兼內野守備教練：鄧蒔陽
一軍打擊教練：路易士
投手統籌教練：橫田久則
一軍外野守備兼跑壘教練：黃甘霖
一軍投手教練：蕭任汶
一軍牛棚教練：沈柏蒼
一軍捕手教練：鄭漢禮
二軍總教練：林振賢
二軍首席兼打擊守備：蔡昱詳
二軍助理打擊教練：鄭乃文
二軍內野守備教練：邱俊文
二軍外野守備兼跑壘教練：吳承翰
二軍助理投手教練：福永春吾
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