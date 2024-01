中職／雄鷹成軍陳其邁喊圓夢 蔡其昌妙語變謝票行程

台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉辦成軍記者會,在Wing Star啦啦隊熱力應援後,董事長王炯棻回顧去年雙冠佳績,期待今年一軍起步,而中職會長蔡其昌更幫忙敲邊鼓,喊出「兩年奪冠」。

雄鷹今天的成軍記者會開放球迷購票入場,首波售票秒殺還緊急加開席位,不少球迷4點前就在門口等待迎接球員,王炯棻、蔡其昌以及高雄市市長陳其邁也都到場見證。

台鋼雄鷹去年先在二軍奪得總冠軍,更在冬季聯盟奪冠,王炯棻感謝總教練洪一中、領隊劉東洋的努力,才能讓球隊取得一年雙冠的空前紀錄。

「今年雄鷹即將進入一軍賽季。」王炯棻說:「也迎來「台鋼大王」王柏融,讓夢花火重現在球場,接著透過安之儇神之手,抽到第二順位的選秀權,相信今年季中選秀能補進非常好的旅外球員,有助於戰力提升。」

會長蔡其昌在日前大選中驚險勝出、連任立委,近期都在謝票行程,來到台鋼記者會也不忘感謝球迷,自虧「差點沒選上」,但因為很多球迷,即使不一定支持民進黨,但仍願意投給自己,「感覺他們總統是投柯P(柯文哲),但希望會長在立法院繼續發揮力量。」

蔡其昌也感謝台鋼集團的加入,讓高屏的球迷有可以歸屬的球隊,「台鋼集團很願意付出,這兩年投入的心血、金錢,付出的心力很了不起。」並以味全龍成軍三年奪冠為例,「努力一點,搞不好兩年就奪冠。」