中職／雄鷹成軍陳其邁喊圓夢 蔡其昌妙語變謝票行程

台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉辦成軍記者會，在Wing Star啦啦隊熱力應援後，董事長王炯棻回顧去年雙冠佳績，期待今年一軍起步，而中職會長蔡其昌更幫忙敲邊鼓，喊出「兩年奪冠」。

雄鷹今天的成軍記者會開放球迷購票入場，首波售票秒殺還緊急加開席位，不少球迷4點前就在門口等待迎接球員，王炯棻、蔡其昌以及高雄市市長陳其邁也都到場見證。

台鋼雄鷹去年先在二軍奪得總冠軍，更在冬季聯盟奪冠，王炯棻感謝總教練洪一中、領隊劉東洋的努力，才能讓球隊取得一年雙冠的空前紀錄。

「今年雄鷹即將進入一軍賽季。」王炯棻說：「也迎來「台鋼大王」王柏融，讓夢花火重現在球場，接著透過安之儇神之手，抽到第二順位的選秀權，相信今年季中選秀能補進非常好的旅外球員，有助於戰力提升。」

會長蔡其昌在日前大選中驚險勝出、連任立委，近期都在謝票行程，來到台鋼記者會也不忘感謝球迷，自虧「差點沒選上」，但因為很多球迷，即使不一定支持民進黨，但仍願意投給自己，「感覺他們總統是投柯P（柯文哲），但希望會長在立法院繼續發揮力量。」

蔡其昌也感謝台鋼集團的加入，讓高屏的球迷有可以歸屬的球隊，「台鋼集團很願意付出，這兩年投入的心血、金錢，付出的心力很了不起。」並以味全龍成軍三年奪冠為例，「努力一點，搞不好兩年就奪冠。」