中職／台鋼雄鷹教練團有林威助？洪總：應該沒有

台鋼雄鷹今天在高雄展覽館舉行「I'm IN 飛向一軍」成軍記者會，除了公布新球衣、吉祥物，一、二軍教練團也會現身，外界關注新成員是否包含林威助？總教練洪一中表示：「應該沒有吧。」

雄鷹教練團名單尚未出爐，不過領隊劉東洋日前透露，外籍教練路易士、橫田久則獲得留任，至於今天會不會有意外人選浮出？劉東洋說：「應該不算吧。」

也由於雄鷹教練團名單未公布，球迷間有聲音討論是否有林威助落腳空間？總教練洪一中今天受訪時被問到此題也一臉困惑，反問「大家有在討論嗎？」隨後說：「應該沒有吧。」

林威助去年5月離開中信兄弟總教練職務，年底合約結束因個人生涯規劃離隊，下一步怎麼走受到外界關注，日前曾現身台中，協助永田颯太郎、忠孝國小訓練。